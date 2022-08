Rozhovor s Dr Markom Griffithsom z Nottingham Trent University o závislosti na obchodovaní s kryptomenami

Tieto otázky a odpovede sú úplným rozhovorom s Dr Markom Griffithsom. Náš hlboký ponor do závislosti na obchodovaní s kryptomenami s príspevkom od celého panelu odborníkov nájdete v tomto článku.

Nižšie je rozhovor s Dr. Markom Griffithsom, autorizovaným psychológom a významným profesorom behaviorálnej závislosti na Nottingham Trent University. Toto je úplný prepis nášho rozhovoru, citáty z neho boli uverejnené v našom hlavnom článku na túto tému tu.

Ak sa chcete hlbšie ponoriť do témy závislosti obchodovania s kryptomenami a jej prepojenia na hazardné hry, kliknite na tento odkaz. Pokiaľ ide o úplný rozhovor Dr Griffitha, pozri nižšie.

CoinJournal (CJ): Myslíte si, že existujú podobnosti medzi závislosťou od obchodovania s kryptomenami a závislosťou od hazardných hier? Ak áno, mohli by ste uviesť tie najvýznamnejšie?

Hazard je definovaný ako výdavok peňazí (alebo niečoho finančnej hodnoty) na udalosť, ktorej výsledok je neistý. Na základe tejto definície je obchodovanie s kryptomenami formou hazardu.

Formy hazardných hier, pri ktorých je frekvencia udalostí vysoká (t. j. počet, koľkokrát môže jednotlivec hrať hazardné hry v akomkoľvek danom časovom období je potenciálne vysoký), ako napríklad hranie automatov, stávkovanie priamo v hre alebo kartové hry, sú viac spojené s problémovým hraním hazardných hier a závislosť na hazardných hrách ako aktivity, kde je frekvencia udalostí nízka (napr. hra lotto raz za dva týždne, futbalové bazény, kde máte len jednu alebo dve príležitosti týždenne zistiť výsledok svojho hazardu).

Obchodovanie s kryptomenami má potenciál byť návykové na základe štrukturálnych charakteristík činnosti.

CJ: Čím to je podľa vás, vďaka čomu sú aktivity ako obchodovanie také návykové?

Nevieme (zatiaľ) do akej miery je obchodovanie s kryptom návykové. Spôsob, akým sa závislosť vyvíja – či už chemická alebo behaviorálna – je zložitý. Návykové správanie sa zvyčajne vyvíja z kombinácie troch súborov vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov: (i) individuálnych charakteristík, (ii) situačných (tj environmentálnych) charakteristík a (iii) štrukturálnych charakteristík.

Medzi individuálne charakteristiky patria veci ako genetická výbava osoby, osobnostné črty a postoje.

Situačné charakteristiky zahŕňajú veci v prostredí, ktoré môžu ovplyvniť zapojenie sa do správania. V prípade hazardných hier by to zahŕňalo veci, ako je počet miest hazardných hier v oblasti, marketing a reklama hazardných hier a jednoduchý prístup k hazardným hrám, ako napríklad možnosť hrať hazardné hry na vašom smartfóne.

Štrukturálne charakteristiky sú veci, ktoré sú súčasťou samotnej činnosti. V prípade hazardných hier to zahŕňa charakteristiky hry, ako je veľkosť jackpotu, výška vkladu, pravdepodobnosť výhry a frekvencia udalostí (tj koľkokrát je možné hru hrať v danom časovom období). .

Pokiaľ ide o závislosť na hazardných hrách, len veľmi málo ľudí sa stane závislým od hrania dvojtýždenných lotériových hier (pretože sú len dve žrebovania týždenne a ide o nespojitú formu hazardných hier), zatiaľ čo oveľa viac ľudí sa stáva závislými od hracích automatov, pretože ak majú čas a peniaze, môžu hrať znova a znova a znova (a je to nepretržitá forma hazardu).

Aby sa obchodovanie s kryptomenami stalo závislosťou, musia existovať individuálne faktory zraniteľnosti a aktivita, ktorá má štrukturálne charakteristiky, ktoré by mohli podporovať nadmerné obchodovanie (napr. vysoká frekvencia udalostí, potenciálne veľké finančné odmeny, dostupnosť obchodovania atď.).

CJ: Aký je váš názor na influencerov, ktorí na oplátku za poplatok od zakladateľov propagujú obskúrne kryptomeny svojim sledovateľom s malými znalosťami o tom, ako to funguje – je to podľa vás problematické?

Influenceri (v náčrte rôznych charakteristík ovplyvňujúcich závislosť vyššie) sú situačné charakteristiky, ktoré vysvetľujú, ako môžu jednotlivci začať obchodovať. V podstate je pravdepodobnejšie, že budú skôr súčasťou akvizičného procesu než rozvoja a udržiavania závislostí (trochu ako reklama a marketing).

CJ: Ovplyvní podľa vás denná volatilita cien kryptomien duševné zdravie, keďže ľudia vidia, že ich investície každý deň tak výrazne stúpajú a klesajú?

Závislosti celkom jednoznačne ovplyvňujú duševné zdravie. Všetci závislí majú tendenciu mať horšie duševné zdravie ako tí bez závislosti (hoci veľa ľudí má zlé duševné zdravie a nie sú na ničom závislí). Volatilita je štrukturálna charakteristika, ktorá sa vyskytuje v mnohých hazardných činnostiach, ale nestále aj neprchavé hry môžu byť potenciálne návykové, takže volatilita (sama o sebe) nie je nevyhnutne kľúčovým znakom vysvetľujúcim, ktoré aktivity sa stávajú návykovými (čo následne vedie k problémom duševného zdravia ).

Sledovanie stúpania a klesania cien akcií jasne ovplyvní stavy nálady jednotlivcov, ale celkové duševné zdravie bude pravdepodobne ovplyvnené množstvom faktorov, nielen volatilitou.

CJ: Výskum závislosti na obchodovaní s kryptomenami je stále obmedzený, myslíte si, že potreba tohto bude v budúcnosti pravdepodobne rásť?

V skratke áno. V tejto oblasti už existuje niekoľko štúdií, ktoré ukazujú súvislosť medzi problémovým hazardom a obchodovaním s kryptomenami. Obmedzený výskum však má tendenciu ukázať, že tí, ktorí sa zaoberajú iba obchodovaním s kryptomenami, sú oveľa menej problémovými hráčmi ako tí, ktorí hazardujú aj obchodujú s kryptomenami.

Zdá sa, že existuje aj vyššia asociácia problémového hrania medzi tými, ktorí vsádzajú na šport a tiež sa zaoberajú obchodovaním s kryptomenami. Nevieme však, či tí, ktorí už sú problémovými hráčmi, inklinujú k obchodovaniu s kryptomenami ako k ďalšej aktivite, na ktorú môžu hrať hazardné hry, alebo či je obchodovanie s kryptomenami „vstupnou bránou“ k vyskúšaniu iných foriem „tradičného“ hazardu (myslím, že že ide skôr o prvé než o druhé), pretože neexistujú žiadne longitudinálne štúdie a iba prierezové štúdie.

CJ: Veríte, že odvetvie kryptomien by malo urobiť viac pre podporu bezpečného investovania a riešenie problému závislosti?

Každý poskytovateľ služieb, ktorý má produkt, ktorý môže byť potenciálne problematický a návykový, má povinnosť postarať sa o svoju klientelu. Poskytovatelia obchodných služieb by mali mať zavedené politiky a nástroje, aby jednotlivci mohli obchodovať zodpovedne, čo pomáha minimalizovať škody a čo v konečnom dôsledku chráni obchodníkov pred problematickým obchodovaním.

To sa deje v odvetví hazardných hier vo všeobecnosti a poskytovatelia obchodných služieb musia poskytovať rovnakú úroveň zodpovednosti a ochrany. Je zrejmé, že jednotlivci musia niesť určitú zodpovednosť za svoje činy, ale to neznamená, že by sa spoločnosti zaoberajúce sa hazardnými hrami a obchodné spoločnosti mali zbaviť vlastnej zodpovednosti.

CJ: Konvenčné hazardné hry sú na mnohých územiach obmedzené na spotrebiteľov vo veku 18 a viac rokov. Myslíte si, že by malo existovať podobné pravidlo v rámci kryptomeny, aby sa ochránili mladšie, ovplyvniteľnejšie mysle pred potenciálnou závislosťou?

Absolútne. Hazardné hry sú aktivitou pre dospelých a výskum neustále ukazuje, že maloletí sú viac ohrození problémovým hraním ako dospelí. V obchodovaní s kryptomenami by nemal byť žiadny rozdiel a iba dospelí by mali mať povolené legálne sa zapojiť do obchodovania s kryptomenami.

CJ: Ak vás môžem donútiť odpovedať áno alebo nie, veríte, že svet by bol šťastnejším miestom bez hazardu?

Nie. Hazardné hry sú pre väčšinu ľudí zábavnou a neškodnou činnosťou. Ja sám rád hazardujem, takže by som bol pokrytec, keby som povedal, že ostatní by to nemali robiť, keďže to robím sám. Zákaz alebo zákaz hazardných hier by viedol len k nelegálnemu hazardu, ktorý by v konečnom dôsledku viedol k ďalším problémom.

CJ: Podobne ako vo vyššie uvedenej otázke, bol by svet lepším miestom bez investovania do kryptomien?

Opäť nie, z rovnakých dôvodov vyššie (hoci som sa sám nikdy nezaoberal obchodovaním s kryptomenami).

CJ: Čo môžete poradiť ľuďom, ktorí sa zaujímajú o obchodovanie s kryptomenami, ktorí môžu mať predispozíciu k závislostiam na hazardných hrách?

Ako každá konzumná aktivita s potenciálom pre návykové správanie, jednotlivci potrebujú mať o tejto aktivite všetky informácie, aby sa v prvom rade mohli informovane rozhodnúť o účasti. Jednotlivci musia poznať všetky potenciálne riziká.

Obchodovanie s kryptomenami pravdepodobne potrebuje širší súbor zručností ako (povedzme) hranie lotérie alebo hranie binga. Potenciálni obchodníci sa musia o danej činnosti dozvedieť čo najviac, než minú akékoľvek svoje vlastné peniaze.