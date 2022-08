Rozhovor – ZKX, derivátový protokol Web3, získal 4,5 milióna dolárov

Niekedy ľudia zabúdajú, že DeFi skutočne začala až v roku 2020. Preto rodiaci sa sektor teraz vstupuje do prvého medvedieho cyklu svojho mladého života.

Napriek tomu inovácie pokračujú. Jedným takým sektorom sú deriváty, niečo, čo považujem za obzvlášť zaujímavé. Zatiaľ čo tokenizované akcie a iné konvenčné trad-fi investičné mechanizmy získavajú čoraz väčšiu trakciu, je nevyhnutné, aby sa sieť rozšírila, aby zahŕňala niektoré zo zložitejších stratégií.

ZKX je platforma na obchodovanie s derivátmi postavená na StarkNet, ktorý nedávno oznámil, že získal 4,5 milióna dolárov v počiatočnom financovaní. Medzi investormi – samozrejme – je Alameda Research, spoločnosť pod vedením Sama Bankmana-Frieda, ktorá sa v súčasnosti zdá byť na každom krypto titulku. Crypto.com je ďalší významný investor.

Mal som niekoľko otázok pre začínajúci podnik, pretože som bol zvedavý, aby som sa dozvedel viac. Nižšie uvidíte rozhovor so zakladateľom ZKX Eduardom Jubanym.

CoinJournal (CJ): Ako by ste opísali ZKX a StarkWare pre tých, ktorí si toho možno neuvedomujú?

Eduard Jubany (EJ): ZKX je protokol bez povolenia pre deriváty postavený na StarkNet, s decentralizovanou knihou objednávok a jedinečným spôsobom, ako ponúkať komplexné finančné nástroje ako swapy. Protokol je poháňaný DAO a poskytne vylepšené obchodné skúsenosti s gamifikovanými rebríčkami a unikátnou likvidnou správou. S poprednou pozíciou v ekosystéme StarkNet je naším poslaním demokratizovať prístup ku globálnym výnosom prostredníctvom svojich ponúk komukoľvek a kdekoľvek.

Rozhodli sme sa stavať na StarkNet, pretože nám poskytol prístup k prostrediu, v ktorom sme mohli vykonávať úlohy, ktoré nebolo možné vykonať v iných nastaveniach web3, a pretože nás to pripojilo k kurátorskej komunite vývojárov v rámci ekosystému Starkware.

CJ : Vidím, že ste predtým pracovali pre SOSV, VC s $ 1B+ v AUM, okrem iného. Ako si sa dostal ku kryptomenám (a ZKX)?

EJ: Je to zaujímavý príbeh. Pracoval som pre fondy rizikového kapitálu v Ázii a Spojených štátoch. Počas práce v SOSV so spoločnosťou Naman sme objavili obrovskú príležitosť v poskytovaní služieb používateľom na rozvíjajúcich sa trhoch, ako je Indonézia a India. Uvedomili sme si množstvo obmedzení, ktorým ľudia čelili pri pokuse o prístup k finančným príležitostiam.

V dôsledku toho sa zrodila myšlienka ZKX pomôcť ľuďom na rozvíjajúcich sa trhoch získať prístup k príležitostiam, ktoré pre nich predtým neboli dostupné. Chceli sme vstúpiť na trh a zisťovali sme, ako sa stala sága GameStop. Realita sa však ukázala byť trochu komplikovanejšia. Dokonca aj nákup podielu GameStop bol veľmi zložitý a bolo pre nás ťažké kúpiť a zúčastniť sa tejto výnosnej príležitosti. A vtedy sme si pomysleli, čo s bežným používateľom sediacim na týchto trhoch, ak je to pre nás komplikované?

ZKX bol vytvorený z myšlienky, že každý by mal mať prístup k investičným príležitostiam, čím sa vytvorili rovnaké podmienky pre ľudí z rôznych krajín a prostredí.

Nakoniec sme sa rozhodli zamerať na technológiu ZK-Rollup, pretože sme verili, že to bude najškálovateľnejší spôsob, ako osloviť týchto používateľov z rozvíjajúcich sa trhov.

CJ : Počas posledného medvedieho trhu zaniklo veľa projektov. Myslíte si, že tentokrát na tom budeme podobne a ako sa ZKX umiestňuje, aby sa tomuto osudu vyhlo?

EJ: V porovnaní s prvým štvrťrokom nastalo spomalenie. Tradične boli krypto a tradičné trhy vždy nepriamo korelované. Jeden klesá, zatiaľ čo druhý stúpa. Ale žiaľ, dopady kolapsu Luny stále pociťujeme spolu so širším spomalením ekonomiky.

ZKX a tím, ktorý ho buduje, už prešli niekoľkými cyklami a my sme schopní podľa toho plánovať. Navyše, pohyby na trhu sú o cene, nie o hodnote. Nereflektuje hodnotu toho, čo sa v priestore buduje a inovácie, ktoré sa dejú v zákulisí.

Veríme, že schopnosti, ktoré budujeme v ZKX, sú dôležitou hádankou pri riadení demokratizácie globálnych trhov. Aj keď je obchodná aktivita v celom priestore menšia, to, čo budujeme, je odolné voči budúcnosti.

Rada pre každého na medvedom trhu je vybudovať a pripraviť dráhu z dlhodobého hľadiska a nakoniec rásť počas býčieho trhu.

CJ : Všimol som si, že jedným z investorov je Alameda Research, ktorá bola nedávno aktívna ako poskytovateľ kryptopôžičky poslednej inštancie, ak sa to tak dá povedať. Boli ste radi, že ste dostali Alamedu na palubu a znepokojuje vás zvýšené riziko, ktoré nedávno podstúpili?

EJ: Alameda a naši ďalší partneri už roky aktívne podporujú a budujú ekosystém Web3. Ich úlohou je posunúť celé odvetvie vpred a vybudovať lepšiu infraštruktúru a povedomie.

Pokles je globálny a je spôsobený makroekonomickými podmienkami, pričom Federálny rezervný systém sprísňuje úrokové sadzby a znižuje riziko v rámci tried aktív. Väčšina z týchto firiem má už roky solídne príjmy a financie, ale teraz čelí pôžičkám a investíciám, ktoré sa možno zvrtli. To by malo z dlhodobého hľadiska iba posilniť ekosystém čistením zlých jabĺk a zameraním sa na najsilnejších hráčov.

Decentralizované platformy v DeFi zostali silné a funkčné bez väčších problémov počas poklesu, zatiaľ čo centralizované burzy a poskytovatelia zlyhali, čo dokazuje dôvod pre decentralizované financie a infraštruktúru.

CJ : Bojíte sa regulácie v priestore kryptoderivátov?

EJ: Krypto deriváty umožňujú maloobchodom a inštitúciám chrániť sa pred akýmkoľvek poklesom cien. Ako také sú to zdravé nástroje, ktoré je potrebné mať v ekosystéme. Udalosti posledných mesiacov dokazujú, že decentralizovaný protokol dokáže odolávať náročným podmienkam, zatiaľ čo centralizované subjekty nie. Protokoly ako Aave alebo Compound zostali silné, zatiaľ čo iné centralizované entity zanikli. Keďže pravidlá a správa sú pevne zakódované do inteligentných zmlúv, ktoré sú súčasťou blockchainu, dúfame, že to regulačným orgánom umožní lepšie pochopiť, ako môžu byť decentralizované protokoly spravodlivé a bezpečné pre používateľov.

CJ : Oblasť decentralizovaného obchodovania s derivátmi zaznamenala za posledných pár rokov obrovský rast. Aké výhody to podľa vás má v porovnaní s centralizovaným ekvivalentom a myslíte si, že môže získať významný podiel na trhu?

EJ: Hlavnou prekážkou prijatia je používateľská skúsenosť. Od dnešného dňa väčšina decentralizovaných protokolov vyžaduje na pripojenie a interakciu kryptopeňaženku. S príchodom abstrakcie účtov a súhrnov ZK, ako je Starkware, si uvedomujeme potenciál ponúkania jednoduchých skúseností s prihlásením, ako je napríklad e-mailové prihlasovacie poverenie, pre bežných používateľov, čím sa vyhneme nástrahám a zložitostiam skúsenosti DeFi, ako sme doteraz poznali.