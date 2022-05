Sam Bankman-Fried, podnikateľ, zakladateľ a generálny riaditeľ kryptoburzy FTX, napísal na Twitteri , že pád UST a LUNA spoločnosti Terra bol „predvídateľný,“ čím sa vytvorilo vlákno na Twitteri, ktoré sa odvtedy stalo virálnym.

Povedal:

„Dobrá poznámka, ktorú niekto nedávno uviedol: „Stablecoin“ sa používa na označenie rôznych vecí. Ako predpovedali skeptici z vonkajšieho pohľadu, počas veľkého pohybu trhu vybuchol stablecoin. Len nie stablecoin, ktorý predpovedali. Čo sa dalo predvídať, ak ste poznali podrobnosti. Toto nie je komentár o dobrom a zlom – ide o to, aké dôležité je poznať detaily!“

SBF prijala algoritmické stablecoiny pred krachom

V rozhovore pre Bloomberg s Joeom Weisenthalom, spoluhostiteľom podcastu Odd Lots, bola SBF požiadaná o jeho pohľad na vzostup algoritmických, čiastočne zabezpečených stablecoinov. Weisenthal sa opýtal:

„Jedným z najzaujímavejších fenoménov, ktoré sa práve dejú, je vzostup Luny a UST. Luna má túto pokladničnú rezervu pozostávajúcu z veľkého množstva bitcoínov, čo sa zdá byť trochu komplikované, ale niektorí ľudia tvrdia, že akýkoľvek nápad na algoritmicky podporovaný stablecoin je strojom perpetuum mobile – je len otázkou času, kedy zlyhá. Veríte, že môže existovať skutočne decentralizovaný stablecoin? Čo hovoríte na tieto projekty?“

SBF:

„Mám určité sympatie k davu večných strojov. Môžu slúžiť na nejaké užitočné účely, ale ak ich oddialite, správne, a poviete si, toto je stablecoin, podporovaný nestálymi aktívami, čo sa stane pri veľkom pohybe trhu. Správny? Vieš ako to dopadne.“

Snímka obrazovky tejto výmeny zverejnená na Twitteri prilákala všetky druhy komentárov. Tu je jeden zdanlivo rozumný návrh:

Napadlo niekoho raziť decentralizovaný stablecoin krytý košom tokenov viazaných na komodity a cenné papiere? Ak by sa to urobilo správne, mohlo by to byť menej volatilné ako stablecoin podporovaný Bitcoinom.