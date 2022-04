Sandbox by po útoku Ronina mohol prekonať Axie Infinity

Po nedávnom hacknutí Axie sidechainu by peniaze mohli prúdiť do SAND

Sandbox je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich herných platforiem s možnosťou zarábania hier s rastúcou popularitou.

Axie Infinity je herná platforma, na ktorej môžete zarábať, s najdrahšou kolekciou NFT kryptomien.

Aj keď sú obe dobré investície, AXS by mohla po útoku siete Ronin zaostať za SAND.

Sandbox SAND/USD je dnes jednou z najznámejších herných platforiem, na ktorých si môžete zarobiť. Popularita hier Sandbox je kľúčová pri náraste hodnoty SAND od roku 2021. Okrem hrania hier, ktoré zarábajú, sa však Sandbox púšťa do iných vecí, ktoré by mohli spustiť významný rast hodnoty SAND. Napríklad Sandbox sa dohodol s Warner Music, že virtuálne koncerty sa budú konať vo vnútri Sandbox Metaverse. To spolu s rastúcim záujmom o Metaverse robí z SAND potenciálne dobrú kryptomenu na nákup v roku 2022.

Axie Infinity AXS/USD je zo svojej strany rovnako silná herná platforma, na ktorej môžete zarábať. Je to najväčšia platforma na hranie hier na svete a má kolekciu NFT, ktorej hodnota je bezkonkurenčná. Vďaka svojej vedúcej pozícii na trhu sa Axie Infinity pravdepodobne stane ešte populárnejšiou, keďže hranie zarábania sa stáva v hernom priemysle dôležitejším.

Prečo má SAND výhodu nad AXS

Zatiaľ čo SAND aj AXS majú z dlhodobého hľadiska dobré vyhliadky, SAND by mohol krátkodobo prekonať výkonnosť. To má veľa spoločného s negativitou okolo nedávneho hacku Axie Infinity. Pred pár dňami vyšlo najavo, že bola napadnutá sieť Ronin Network Axie Infinity a bolo ukradnuté Ethereum v hodnote 600 miliónov dolárov. Keďže takéto udalosti zvyčajne vyvolávajú na trhu paniku, AXS pravdepodobne zaostane za SAND, aj keď sa na trh vráti býčia sila.

Zhrnutie

Sandbox je herná platforma, na ktorej si môžete zarobiť, a ktorá je jednou z najrýchlejšie rastúcich v ekosystéme Metaverse. Axie Infinity je jednou z najväčších herných platforiem s možnosťou zarábania na trhu a má jednu z najdrahších zbierok NFT v oblasti kryptomien. Zatiaľ čo obe budú dlhodobo fungovať dobre, nedávny útok na sieť Ronin spoločnosti Axie Infinity by mohol krátkodobo zaznamenať nižšiu výkonnosť ako SAND.