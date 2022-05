Cena bitcoinu sa vo štvrtok dotkla minima 26 597 dolárov, čo je najnižšia úroveň od januára minulého roka, pričom stratila viac ako 8%, keďže kryptomeny pokračujú vo výpredajoch.

Podľa údajov z CoinGecko sa kryptomena odvtedy posunula nad 28 000 $ a momentálne sa pohybuje blízko 28 600 $. Pár BTC/USD klesol za deň o 4% a o 28% zo svojich sedemdňových maxím okolo 39 000 $. Od začiatku roka klesol BTC o 39%.

Napriek prepadu ceny bitcoinu od jeho historického maxima v novembri minulého roka, generálny riaditeľ MicroStrategy Michael Saylor hovorí, že benchmarková kryptomena zostáva „najlepšou ochranou proti inflácii.“

„Bitcoin je najlepším zaistením proti inflácii. Odkedy $MSTR oznámil svoj prvý nákup BTC 11. augusta 2020, bitcoin sa zhodnotil o 149%, čím prekonal striebro (-17%), zlato (-9%) Nasdaq (5%), S&P (18%), CPI (11,2%) , M2 (19%), US Homes (28%) a PPI (33%),“ napísal Saylor vo štvrtok na Twitteri .

#Bitcoin is the best hedge against #Inflation.

Since $MSTR announced its first BTC purchase August 11, 2020, bitcoin has appreciated 149%, outperforming Silver (-17%), Gold (-9%) Nasdaq (5%), S&P (18%), CPI (11.2%), M2 (19%), US Homes (28%), & PPI (33%).

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) May 12, 2022