Aktuálna cena SCRT (Secret) je dnes 4,79 USD s 24-hodinovým objemom obchodovania 52 miliónov USD. Secret sa za posledných 24 hodín zvýšil o 13,32 %.

Ak chcete vedieť, čo je SCRT, či vám môže poskytnúť dobré výnosy a najlepšie miesta na nákup tokenu SCRT, ste na správnom mieste.

Najlepšie miesta na nákup SCRT teraz

Čo je SCRT?

Secret (SCRT) je blockchain zameraný na súkromie postavený na Cosmos. Jeho inteligentné zmluvy sa nazývajú Secret Contracts a umožňujú DApps používať súkromné údaje na Secret, podobne ako inteligentné zmluvy fungujú na iných blockchainoch.

Tajné zmluvy však prenášajú zašifrované vstupy do zašifrovaných výstupov bez odhalenia údajov. Je to možné vďaka zašifrovaným zmluvným stavom počas vykonávania.

Ochrana údajov je zaručená kombináciou šifrovacích protokolov a správy kľúčov v rámci Trusted Execution Environment (TEE).

To umožňuje tajným zmluvám súťažiť o niekoľko prípadov použitia súvisiacich s ochranou súkromia, ktoré tradičné blockchainy ťažko zvládajú.

Mám si dnes kúpiť SCRT?

SCRT sa určite oplatí investovať, ak je správne načasovanie. To sa, žiaľ, často nedá vopred vedieť. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Predikcia ceny SCRT

CryptoNewsZ očakáva, že cena SCRT začne v budúcom roku v priemere 8,40 USD. Do konca roka 2030 môže dosiahnuť maximálnu hodnotu 27,37 USD.

