Seedify.Fund (SFUND) zostal do značnej miery nezmenený, aj keď projekt oznámil nové hlavné funkcie vo svojom ekosystéme. Minca, ktorá fungovala ako inkubátor pre projekty metaverse a GameFi, dúfa, že v blízkej budúcnosti zmení svoj ekosystém. Tu je to, čo by ste mali vedieť:

Nové aktualizácie prinesú väčšiu integráciu NFT do projektov Seedify.Fund.

Projekt tiež rozširuje výnosové hospodárenie a stavanie

Zavedú sa nové stimuly, ktoré prinesú na platformu viac projektov.

Zdroj údajov: Tradingview

Seedify.Fund (SFUND) – cena zostáva do značnej miery nezmenená

Nezdá sa, že by mnohí investori boli nadšení z tejto najnovšej správy od Seedify.Fund (SFUND). V čase písania tohto článku sa token obchodoval za 4,30 USD, čo je za deň pokles o približne 2 %. Nedá sa však polemizovať, že ide o veľmi zaujímavý projekt.

V posledných mesiacoch sa hovorí o GameFi a metaverze. Najmä metaverse je vnímaná ako veľmi integrálna súčasť budúcnosti kryptomien. Seedify.Fund (SFUND) sa snaží poskytnúť štartovací panel, ktorý umožní takýmto metaverzným projektom ožiť.

Napriek tomu je minca stále relatívne malá, s trhovou kapitalizáciou okolo 105 miliónov dolárov. Je pravdepodobné, že nedávne správy nebudú mať veľký vplyv na vývoj cien. Napriek tomu bude Seedify.Fund (SFUND) v blízkej budúcnosti naďalej odolný.

Stojí Seedify.Fund (SFUND) za to?

Ak hľadáte expozíciu v tokenoch metaverse a GameFi, pravdepodobne existuje veľa možností, ktoré môžete použiť. Čo však robí Seedify.Fund (SFUND) jedinečným, je to, že funguje ako inkubátor a štartovacia plocha pre tieto ďalšie mince.

To ho stavia do centra revolúcie metaverse a GameFi. Skutočnosť, že zostáva malou mincou s mikrokapsou, tiež znamená, že má z dlhodobého hľadiska čo ponúknuť. Oplatí sa preto pozrieť.