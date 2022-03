SHIB vs ApeCoin: Čo je dnes lepšia kúpa?

S humbukom, ktorý je kľúčovým faktorom cien počas alt-sezóny, by ApeCoin mohol byť lepší .

Shiba Inu je meme coin, ktorý otriasol trhmi v roku 2021 po tom, čo vzrástol o milióny percent.

ApeCoin je novým dieťaťom na svete, pokiaľ ide o humbuk, poháňaný jeho spojením s nudnou komunitou Ape NFT.

Teraz, keď sa začína alt-sezóna, ApeCoin predstavuje lepší nákup pre investorov, ktorí chcú zarobiť na humbuku.

Shiba Inu SHIB/USD je meme coin, ktorý sa dostal do popredia v roku 2021. Pokračoval v rekordnom náraste o viac ako 48 000 000 %. Shiba Inu bol do značnej miery poháňaný humbukom okolo meme coinov, ktorý Elon Musk spustil v roku 2020. Shiba Inu je aj naďalej jedným z meme coinov, ktoré majú veľký potenciál do budúcnosti.

Je to preto, že existuje veľa investorov, ktorí stále vo veľkom vsádzajú na meme mince. Dôvodom sú očakávania zopakovania ziskov z roku 2021 niekedy v budúcnosti. Okrem toho tím Shiba Inu tvrdo pracuje na zlepšení základných metrík SHIB. Napríklad tím je v procese budovania platformy Metaverse. S obrovským potenciálom, ktorý má Metaverse, je to faktor, ktorý by mohol v budúcnosti viesť k dobrému výkonu SHIB.

ApeCoin APE/USD je nový chlapec na trhu a priťahuje všetok humbuk. ApeCoin od spustenia vzrástol o viac ako 2000 % a naďalej čerpá vysoké objemy v porovnaní s väčšinou kryptomien na trhu. To má veľa spoločného s jeho prepojením s komunitou Bored Ape, ktorá je v súčasnosti najpopulárnejšou komunitou NFT na trhu.

Takže, ktorý z nich je lepší kúpiť?

Shiba Inu aj ApeCoin sú dobré investície. Avšak teraz, keď sa zdá, že alt-sezóna začína, je najlepšie pohybovať sa s prúdom, aby ste maximalizovali zisky. Použitím tohto prístupu je ApeCoin v súčasnosti oveľa lepšou kúpou ako Shiba Inu. Šance sú v jej prospech, keďže v súčasnosti vyvoláva veľký humbuk.

Zhrnutie

Shiba Inu a ApeCoin sú fantastické dlhodobé investície. Avšak pre investora, ktorý chce zo svojej investície krátkodobo vyťažiť maximum, má ApeCoin väčší potenciál. Je okolo toho veľa humbuku a teraz je to tam, kde bol Shiba Inu v januári 2021.