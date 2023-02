Shiba Inu spáli milióny tokenov Shib dúfajúc v rally, ale Metacade je stále lepšou kúpou

Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako môžu kryptoprojekty vyvolať zvýšenie ceny, pričom napríklad spaľovanie tokenov je jedným z najčastejších spôsobov. Je to preto, že spálené tokeny sa vyberú z cirkulujúcej zásoby a ich hodnota sa prenesie na tokeny, ktoré zostali.

Toto je jeden z prístupov, ktorý zvolil populárny projekt meme coin Shiba Inu, v ktorom bolo spálených viac ako 380 miliárd tokenov SHIB, odkedy zakladateľ Ethereum Vitalik Buterin v roku 2021 spálil tašku so 410 biliónmi tokenov.

S celkovou zásobou kvadriliónov tokenov však spálenia nerobia veľký rozdiel v predpovedi cien Shiba Inu a s niektorými neuveriteľnými novými projektmi, ktoré ponúkajú potenciál pre neslýchané zisky, sa priťahujú ľudia ako nový disruptor Metacade.

Je nástroj Metacade to, čo ho odlišuje od ostatných?

Zatiaľ čo projekty meme mincí, ako je Shiba Inu sa snažia vytvoriť tokenovú pomôcku, aby znovu získali dynamiku, alebo sa spoliehajú na titulky, ktoré prichádzajú cez jednorazové spálenie tokenov, pre projekty je ťažké pokračovať v hľadaní kupcov kvôli nedostatočnému pokroku v ich ekosystému.

Projekty s veľkými ambíciami využívajúce tokeny, ktoré majú vysokú úroveň užitočnosti, sú v oveľa silnejšej pozícii, pretože cena tokenu sa môže zvýšiť aj v tých najchladnejších kryptozimách prostredníctvom používania platformy, ktorú token poháňa.

Metacade je ukážkovým príkladom takéhoto projektu a vzácnou príležitosťou pre tých investorov, ktorí preštudovali obsah whitepaper a to je kúpiť si vysokopotenciálny projekt v najskorších štádiách.

Plány, ktoré tím Metacade načrtol, sú veľkou súčasťou doterajšieho obrovského úspechu presale, ktorý vyzbieral fantastických 1,12 milióna dolárov rekordnou rýchlosťou počas beta fázy presale. Odvtedy projekt nevykazuje žiadne známky spomalenia, pričom celková suma je teraz viac ako 5,6 milióna dolárov. Takáto úroveň výkonnosti sa často nevidí a je jasným ukazovateľom potenciálu, o ktorom sa mnohí domnievajú, že projekt prináša podstatné zisky.

Čo je Shiba Inu (SHIB)?

Shiba Inu je projekt meme mince na blockchain Ethereum, ktorý nasledoval po stopách Dogecoin ako projekt, ktorý vedie priateľský kreslený pes Shiba Inu.

Projekt začal prakticky bez užitočnosti, hoci od nabratia rýchlosti ako projektu, ktorého cieľom bolo replikovať úspech DOGE na flexibilnejšom reťazci, tím Shiba Inu vybudoval ekosystém DeFi, aby prepojil token s fungujúcim produktom.

Všeobecná predpoveď ceny Shiba Inu — môže sa SHIB vrátiť?

Shiba Inu zaplatila cenu za svoju obmedzenú užitočnosť dramatickým poklesom ceny od býčieho behu v roku 2021. Problém, ktorému projekt teraz čelí, ovplyvňujúci predpoveď ceny Shiba Inu je, ako ďaleko môže projekt skutočne zájsť z hľadiska úžitkovej hodnoty a len veľmi málo na to, aby sa odlíšil od ostatných v priestore DeFi.

Predpoveď ceny Shiba Inu vyzerá pochmúrne a ak SHIB dokáže udržať cenu 0,000009 USD počas roku 2023, bola by to pre projekt výhra. Zdá sa, že jedinou šancou, ktorú má projekt do budúcnosti, je riešenie vrstvy 2 špecifické pre SHIB s názvom Shibarium, ktoré by mohlo umožniť väčšiu dostupnosť pre menších investorov, ktorých odrádzajú poplatky za transakcie Ethereum.

Ak môže Shibarium pomôcť SHIB znovu získať dynamiku, je možné, že cena SHIB sa do roku 2025 zdvojnásobí na 0,000018 USD, ale projekt musí dosiahnuť oveľa viac v nasledujúcom roku alebo dvoch, aby si dal šancu.

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade uchváti investorov svojimi plánmi vybudovať obrovskú arkádu s možnosťou zarábania, ktorá hráčom všetkých druhov umožní zarábať si zo svojej obľúbenej zábavy, či už príležitostným hraním hier, na turnajoch alebo dokonca prostredníctvom súťažných rebríčkov, aby sa dostali na vrchol rebríčka.

Platforma je nastavená tak, aby podnecovala angažovanosť prostredníctvom komplexného mechanizmu odmeňovania, a to aj prostredníctvom neherných aktivít, ktoré prispievajú k používateľskej skúsenosti platformy, ako je písanie obsahu alebo interakcia s komunitou.

Ako funguje MCADE?

Výkonný pomocný token, MCADE, sa používa ako mena platformy a používa sa na všetky nákupy a odmeny používateľov. Token tiež poskytuje držiteľom práva na riadenie, ako napríklad v programe Metagrants, ktorý umožňuje komunite hodnotiť prototypy hier, aby držitelia MCADE mohli hlasovať za distribúciu financií na vývoj, čo pomáha riadiť budúcnosť online hernej knižnice.

Investori môžu vsadiť svoje MCADE za pasívny príjem, ktorý je vydaný v stablecoinoch, aby nezriedili celkovú ponuku, a vďaka tomu je projekt ešte príťažlivejší pre investorov, ktorí hľadajú kvalitnú investičnú voľbu.

Projekt má jasný plán pre budúcu sebestačnosť, ktorá je kritickou súčasťou projektu, ktorého cieľom je dramatický rast používateľov. Niekoľko tokov príjmov, vrátane spustenia hry a reklamy na platforme, už bolo identifikovaných ako súčasť súdržného plánu, ktorý podľa všetkého otrasie svetom online hier ako ho poznáme.

Predikcia ceny Metacade — dosiahne MCADE 100-násobok hodnoty v roku 2023?

Vysoký potenciál, ktorý Metacade ukázal, je jediným dôvodom, prečo mnohí investori veria, že MCADE by mohol stúpnuť 100-násobne aj po dokončení presale, čím sa MCADE dostal na 2 doláre za token – predpoveď oveľa optimistickejšia ako predpoveď ceny Shiba Inu.

S takým vysokým potenciálom a pocitom nevyhnutnosti v súvislosti s obrovským rastom používateľov, ktorý môže platforma zaznamenať, sa zdá, že je úplne možné, aby MCADE do roku 2025 dosiahol 5 dolárov. Ďalším limitom je už iba obloha.