Shiba Inu vyskočil o 27 % po tom, čo bol zalistovaný na Rain, špičkovej kryptoburze na Blízkom východe

Rain, popredná kryptoburza so sídlom v Bahrajne na Blízkom východe, zaradila Shiba Inu na burzu, aby po dvoch mesiacoch zvažovania rozšírila svoj objem obchodovania a adopciu.

Rain bola prvou platformou na výmenu kryptomien, ktorá bola plne licencovaná po schválení Centrálnou bankou Bahrajnu. V marci sa Rain spýtal komunity na ich oficiálnom účte na Twitteri, či by mali uviesť druhý najväčší meme token.

Nedávno platforma oznámila, že podporuje Shiba Inu. Avšak začiatkom tohto roka bola Shiba Inu kótovaná na iných platformách kryptoburzy, ako je obchodná aplikácia Robinhood a decentralizovaná burza Parex.

@Shibtoken is now available on Rain.

You asked and we listened, $shib is now available for trading! #shibarmy pic.twitter.com/EAFHC6YwuT

— Rain (@rain) May 13, 2022