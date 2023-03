Síce cena Cronos rastie, cena Metacade medzitým stúpa až ku hviezdam

Zdá sa, že rok 2023 bude rokom, kedy sa kryptotrhy začnú konečne zotavovať po dlhých bojoch v roku 2022. Niektoré altcoiny, ako napríklad Cronos (CRO), už vykazujú známky zlepšenia a ich ceny v prvých mesiacoch roku 2023 rastú, čo vedie analytikmi k predpovedi lepších časov pre všetky kryptomeny.

Jednou z mincí, ktorá sa zdá byť pripravená prekonať ostatných s tým, ako sa situácia na trhoch počas roku 2023 zlepší, je token MCADE spoločnosti Metacade. Tu sa dozviete, prečo Metacade stúpa k nebesiam a ponúka investorom zaujímavú príležitosť v roku 2023 aj v ďalších rokoch.

Čo je Metacade?

Metacade buduje najvýznamnejšiu virtuálnu hernú arkádu v metaverse s rozsiahlou ponukou klasických, aj moderných hier typu play-to-earn (zarábanie hraním). Spoločnosť Metacade, zameraná na herných nadšencov a fanúšikov kryptomien, chce prilákať rastúcu online komunitu s cieľom posunúť herný svet Web3 dopredu. Metacade, postavený na blockchain Ethereum, ponúka príležitostným hráčom aj ostrieľaným účastníkom online turnajov jedinečnú príležitosť hrať, zarábať a komunikovať v reálnom čase.

Vďaka výkonnej P2E infraštruktúre Metacade môžu používatelia získavať kryptografické odmeny za aktívnu účasť a budovanie svojej komunity. Systém Create2Earn (zarábanie tvorením) podporuje sociálne zapojenie do centra tým, že ponúka stimuly zakaždým, keď niekto zverejní obsah na rôznych výstupoch. Od zapojenia do živých chatov, prispievania do subfór v štýle Redditu, písania herných recenzií alebo poskytovania herných tipov, nie je núdza o spôsoby, ako môžu ľudia získať pasívny príjem z interakcie s Metacade.

Snáď najzaujímavejšie z mnohých rozmanitých funkcií Metacade je priekopnícky systém Metagrants, ktorý sľubuje posunúť GameFi do nových výšin a zároveň motivovať členov, aby plne prevzali zodpovednosť za smerovanie centra.

Od 3. štvrťroku 2023 budú môcť vývojári podávať žiadosti o financovanie formou Metagrants na podporu vývoja nových hier exkluzívne pre Metacade. Každá prihláška ide do fondu a potom prejde hlasovaním držiteľov tokenov MCADE, ktoré určia najobľúbenejšie nápady. Víťazné nápady sa dostanú do vývoja s podporou Metagrantu. Prvý titul sa vo virtuálnej herni Metacade objaví v prvom štvrťroku 2024.

Ako MCADE funguje?

Token MCADE je riadiaci a úžitkový token, ktorý stojí za vzrušujúcou roadmapou Metacade a je základom všetkého vývoja a transakcií na platforme. Zatiaľ čo do peňaženky s viacerými signatármi prúdia príjmy z niekoľkých interných a externých zdrojov, v obehu bude obmedzený počet tokenov MCADE, aby sa zachovala hodnota mincí.

Členovia komunity prispievajú na údržbu a prevádzku platformy niekoľkými cestami. Systém Compete2Earn (zarábanie súťažením) je program stávkovania tokenov, v ktorom používatelia vsádzajú mince MCADE, aby sa mohli zúčastniť online turnajov a žrebovania o ceny. Tí, ktorí sa zapoja, majú možnosť podieľať sa na významných výherných fondoch. Tokeny MCADE medzitým využívajú aj hráči, ktorí si chcú vyskúšať množstvo platených titulov platformy.

Externé financovanie pochádza od spoločností, ktoré si chcú na platforme kúpiť reklamný priestor, využiť nástroj Metacade Launchpad na vydávanie vlastných titulov a od 1. štvrťroka 2024 publikovať na nástenke pracovných príležitostí.

Predpoveď ceny MCADE

Po spustení presale beta fázy na 0,008 USD sa cena tokenu teraz zvýšila na 0,017 USD v 6. fáze presale. Len za desať týždňov spoločnosť Metacade získala viac ako 5 miliónov dolárov – investícia, ktorá v aktuálnom kole presale raketovo vyskočila na 10,1 milióna dolárov. Keď sa presale skončí a MCADE zasiahne centralizované a decentralizované burzy, hodnota tokenu bude 0,02 USD.

Podľa predpovedí, hodnota MCADE v tejto fáze prudko vzrastie, pretože boj o tokeny sa zintenzívni. Analytici predpovedajú, že do konca roku 2023 by hodnota MCADE mohla dosiahnuť 0,30 $ a do konca roka 2025 hodnotu 2 $, pretože Metacade má zásadný význam pre rozvoj hier na Web3. Dlhodobá hodnota pre investorov je zrejmá, podľa predpovedí by minca mala do konca roku 2023 dosiahnuť 5$.

Čo je Cronos (CRO)?

Cronos je decentralizovaný verejný blockchain s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý je navrhnutý tak, aby vytváral energeticky úsporné transakcie na blockchain a zároveň zaručoval nízkonákladovú a vysokorýchlostnú funkčnosť. Cieľom platformy je podporiť tvorcov dApps, DeFi riešenia a GameFi titulov na ich ceste k vytvoreniu otvoreného metaverse.

CRO coin začínal ako Crypto.com Coin, jedna z najväčších centralizovaných kryptografických búrz. Ekosystém je navrhnutý tak, aby chránil užívateľov pred podvodnými chargebackmi a zároveň umožnil investorom obchodovať na Crypto.com so zľavou tým, že zaplatí transakčné poplatky pomocou tokenov CRO.

Vďaka vynikajúcim obchodným, platobným a DeFi riešeniam Crypto.com získavajú držitelia tokenov CRO vďaka ich držaniu úžitok. Zároveň majú držitelia možnosť slúžiť ako validátor v blockchain Crypto’s a získať pasívny príjem za každú transakciu vykonanú na platforme.

Predpoveď ceny CRO

Cronos sa v súčasnosti obchoduje za 0,0796 $, čo je o viac ako 90 % menej ako jeho historické maximum 0,96 $, ktoré bolo zaznamenané počas vrcholu býčieho trhu v novembri 2021. Výbornou správou pre držiteľov tokenu CRO je, že analytici predpovedajú výrazný rast odteraz, a až do konca roka.

Projekcie pre CRO v roku 2023 naznačujú, že by minca mohla do konca roka dosiahnuť 1,07 $, do konca roka 2025 vzrásť na 1,44 $ a do konca roka 2030 potenciálne ohroziť hranicu 5 $. To by na základe súčasnej hodnoty Cronos predstavovalo obrovské zisky.

MCADE vs. CRO: ktorá investícia je lepšia?

Metacade aj Cronos predstavujú pre investorov presvedčivé investičné prípady v krátkodobom aj dlhodobom horizonte a ponúkajú potenciálne bohaté výnosy. Najlepšou investičnou voľbou sa zdá byť MCADE vďaka bohatej projektovej roadmape, ktorá sľubuje, že sa platforma bude ďalej vyvíjať a zároveň bude hnacou silou širšieho vývoja a inovácií v širšom odvetví blockchain hier.

Očakáva sa, že presale sa rýchlo vypredá, takže investori by mali tokeny MCADE zakúpiť už teraz, aby maximalizovali svoje potenciálne výnosy a neprepásli túto výnimočnú príležitosť.