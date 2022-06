Keby som mal dolár za každé vypnutie Solana tento rok, mohol by som si dovoliť 500 g kešu orieškov v miestnom supermarkete (to je 8 dolárov, pre tých, ktorí nevedia, aké bizarne drahé sú orechy).

V príbehu, ktorý sa stal znepokojivo známym, sa Solana minulý týždeň opäť vypla. Nebolo to ani kvôli oslavám platinového jubilea kráľovnej, ale skôr preto, že mainnet na sedem hodín stratil protokol o konsenze. V krutej irónii prichádza krátko po tom, čo spoluzakladateľ Solana poskytol rozhovor pre CNBC, v ktorom tvrdil, že Bitcoin sa musí zmeniť na Proof-of-Stake, aby zostal relevantný. Hops.

Earlier today a bug in the durable nonce transactions feature led to nondeterminism when nodes generated different results for the same block, which prevented the network from advancing.

— Solana Status (@SolanaStatus) June 1, 2022