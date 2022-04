Solana (SOL) zápasí so zásadným odporom – tu je dôvod, prečo by mohla ešte klesnúť

Solana (SOL) má problém vykázať akékoľvek zisky po obchodovaní do strany v posledných troch seansách za sebou. Minca teraz vyzerá veľmi slabo a pokiaľ sa nestane niečo drastické, smeruje k ďalšiemu poklesu. Tu je niekoľko zvýraznení:

SOL za posledných 24 hodín prudko klesla takmer o 10 %.

Minca stále zostáva nad kľúčovou zónou podpory 100 dolárov

Je však nepravdepodobné, že sa tam udrží v najbližších dňoch

Zdroj údajov: Tradingview

Solana (SOL) – Ako ďaleko môže klesnúť

Po náraste na konci marca sa SOL v apríli prudko spomalil. Minca klesla zo svojich 140 dolárových maxím a teraz je tesne nad hranicou 100 dolárov. SOL sa dokonca podarilo stlačiť pod svoju najnižšiu cenu v marci 107 dolárov. To by mohlo naznačovať, že sme na pokraji obratu trendu, ktorý by mohol viesť k ďalším stratám.

V skutočnosti, ak býci stratia rozhodujúcu zónu psychologickej podpory vo výške 100 USD, jediná cesta pre SOL bude smerom nadol. Zóny podpory 100 USD a 93 USD sa v minulosti ukázali ako veľmi silné. Aj keď v nasledujúcich dňoch môže dôjsť k určitej odolnosti, 100 USD sa stratí a býci sa pokúsia konsolidovať na 93 USD.

Ak sa však stratí aj 93 dolárov, SOL vstúpi do intenzívnej klesajúcej špirály, ktorá by mohla dosiahnuť dno na 77 dolároch skôr, než sa akýmkoľvek krokom zvýši. To bude predstavovať stratu takmer 30 % z jeho súčasnej ceny a takmer 100 % pokles z najvyššej ceny v marci.

Je dobré vlastniť Solana?

Solana je veľký projekt a ak ho ešte nemáte, bol by ten správny čas na jeho kúpu. Keďže však existuje značné riziko poklesu, možno budete chcieť počkať nejaký týždeň.

Na základe aktuálnych ukazovateľov v grafe SOL pravdepodobne klesne na dno. Keď sa to stane, môžete si kúpiť a držať SOL pre budúcnosť.