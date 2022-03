Podľa správy Bloomberg zverejnenej v piatok hedžový fond Fir Tree Capital Management, ktorý má v správe aktíva v hodnote 4 miliardy dolárov, urobil veľkú krátku stávku proti Tether (USDT), stablecoinu, ktorý je naviazaný na americký dolár.

Podklad jeden k jednému

S trhovou kapitalizáciou 80 miliárd dolárov je Tether treťou najväčšou kryptomenou na svete, len za Bitcoinom a Ethereom. Spoločnosť je už dlho pod paľbou obvinení, že rezervy v hodnote 80 miliárd dolárov nie sú držané na podporu kryptomeny jedna ku jednej, čo je problém, ktorý sa spoločnosť opakovane pokúšala objasniť , ale problém, ktorý nezmizne.

Minulý týždeň som po oznámení švajčiarskeho mesta Lugano, že Tether bude akceptovaný ako zákonné platidlo, viedol rozhovor s CTO Tetheru Paolom Ardoinom a opýtal som sa ho, či má mesto obavy, či je kryptomena plne podporovaná:

CoinJournal: Hľadalo Lugano uistenie o tom, či je Tether 100% podporovaný, alebo boli spokojní s tým, čo Tether v tejto veci už verejne zverejnil?

Paolo Ardoino: Tether a mesto Lugano si sadli a otvorene diskutovali o mylných predstavách o spoločnosti. Spoločnosť Tether verejne vyhlásila, že neustále vedie rozhovory s regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní a vynaložila statočné úsilie na splnenie všetkých požiadaviek na transparentnosť.

Fir Tree Capital Management však zostáva medzi skeptíkmi, pričom správa Bloomberg tvrdí, že spoločnosť očakáva, že dostane výplatu do 12 mesiacov. Short je motivovaný najmä väzbami Tetheru na čínskych realitných developerov, pričom odhalenia financií Evergrande Group v minulom roku spôsobili otrasy. Zatiaľ čo pôvodne strašil krypto trhy, Tether potvrdil, že komerčné papiere skupiny Evergrande nefigurujú medzi 24 miliardami dolárov vo vysoko výnosných komerčných papieroch, ktoré firma vlastní. Toto je očividne tvrdenie, ktorému Fir Tree neverí.

Štruktúra Short

Zatiaľ čo podrobnosti o štruktúre krátkej stávky neboli zverejnené, môžeme špekulovať, ako môže byť skonštruovaná. Vzhľadom na to, že Tether je stablecoin bez kolísania ceny (tj. vždy sa obchoduje za 1 dolár), short je netradičný. Tam, kde zvyčajne krátka stávka predstavuje neobmedzenú nevýhodu (keďže shortovaná akcia alebo finančný nástroj teoreticky nemá obmedzenie nahor), je to iné, keďže cena Tether za žiadnych okolností nestúpne.

V skutočnosti je pravdepodobnejšie, že sa bude podobať nákupu swapu na úverové zlyhanie (CDS) na dlhový záväzok, ktorý sa dostal do povedomia hlavného prúdu počas veľkého finančného krachu v minulom desaťročí (a bol predmetom hollywoodskeho trháku The Big Short) . Fir Tree pravdepodobne platí fixné rozpätie na stávkovanie proti Tetheru a dostane veľkú odmenu, ak Tether nesplní svoje záväzky (prípadne, ak sa zlyhanie stane pravdepodobnejšie v očiach trhu, rozpätie sa na zmluve rozšíri a Fir Tree by mohol inkasovať so ziskom).

Asymetrická výplata

Stávka hedžového fondu preto bude mať asymetrický rozvrh výplat smerom nahor. Samozrejme, ak Tether nesplní svoje záväzky a oni dostanú svoju výplatu, trhy s kryptomenami pravdepodobne skolabujú. Ústrednosť Tetheru pre celý ekosystém nemôže byť preceňovaná – stablecoin uvoľní viac ako 50 miliárd USD denného objemu obchodu (objem akcií spoločnosti Apple, pre porovnanie, je v priemere 98 miliónov USD v dennom objeme za posledné tri mesiace).

Tether 24H volume 2019-2021, cez Statista

Skeptici Tether nie sú ničím novým, ale ide o pomerne významný krok Fir Tree, aj keď ide o štruktúru s nízkym rizikom a vysokou odmenou. Fond údajne začal shortovať Tether vlani v júli, zatiaľ čo Bloomberg tiež tvrdí, že Fir Tree zvažuje zriadenie samostatného fondu na jediný účel shortovania Tethera, ak by bol dostatočný záujem klientov.

V záujme investorov do kryptomien na celom svete dúfame, že Tether sú v skutočnosti tým, za čo tvrdia, že sú – plne podporovaní. Ak nie, ďalšou úlohou Christiana Balea by mohla byť manažérka Fir Tree.