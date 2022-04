Ďalšia krajina prijala krypto a to veľká krajina. Ministerstvo hospodárstva a financií Spojeného kráľovstva dnes popoludní oznámilo, že krajina upraví svoj regulačný rámec, aby umožnila zavedenie stablecoinov ako platobného prostriedku.

Iste, nie je to tak, že by Boris Johnson prešiel na celý El Salvador a predstavil Bitcoin ako zákonné platidlo, ale stále je to dôležitý krok, ktorý môže spôsobiť dominový efekt, najmä vzhľadom na to, že prichádza z Británie.

Najviac kritizovaným aspektom bitcoinovej iniciatívy El Salvadoru je samozrejme notoricky známa volatilita, ktorou Bitcoin trpí. Pri stablecoinoch to nie je problém, pretože ich hodnota je viazaná na fiat náprotivky.

To je jeden z dôvodov, prečo je toto oznámenie takou pozoruhodnou správou – ide do značnej miery o cielenú iniciatívu, ktorá sa zameriava na konkrétne zavedenie kryptomien ako platobného prostriedku, a nie na jednoduché uvoľnenie celkovej regulácie v tomto odvetví.

Ministerstvo financií Jej Veličenstva (inak označované ako Štátna pokladnica – stále sa učím britské skratky, keďže sa mám v úmysle presťahovať do Londýna koncom tohto roka), boli vo svojom pondelkovom vyhlásení pri hodnotení stablecoinov dosť optimistické: „Dôvod, prečo to urobiť je, že určité stablecoiny majú schopnosť stať sa potenciálne rozšíreným platobným prostriedkom, a to aj pre maloobchodných zákazníkov, čím podporujú spotrebiteľský výber a efektivitu“.

Vyhlásenie pokračovalo, že zmena regulácie na uľahčenie týchto stablecoinov bola len jedným aspektom „balíka opatrení“ zameraných na začlenenie technológie blockchain do Spojeného kráľovstva a vytvorenie „globálneho centra“ – takže zatiaľ čo platba je prvou položkou na zozname, ako sme práve spomenuli, Spojené kráľovstvo tiež signalizuje svoj zámer ísť za tento výklenok a prijať aj širší kryptopriemysel.

Vzhľadom na volatilitu „normálnych“ kryptomien, ktorá ich v súčasnosti robí pre obchod nepraktickými, sú stablecoiny pripravené urobiť krok nahor… ak sa do toho pustia regulátori. Tento krok Spojeného kráľovstva je preto obrovským signálom úmyslu – pretože je dosiahnuteľný. „Ak budú krypto technológie veľkou súčasťou budúcnosti, potom my – Spojené kráľovstvo – chceme byť na začiatku,“ povedal ekonomický tajomník John Glen na globálnom summite Innovate Finance . "V skutočnosti, ak sa zaviažeme teraz…ak budeme konať teraz…môžeme ísť cestou," pokračoval.

Ďalší zaujímavý postreh? Neobjavenie digitálnych mien centrálnej banky (CBDC) v oznámení. Toto sa veľmi zameriava na stablecoiny, ako sú Tether, Circle atď., ktoré sa majú použiť ako prostriedok výmeny, pričom mnohí by očakávali, že oznámenie CBDC by bolo pravdepodobnejšie.

Je to veľký ukazovateľ, ktorý treba stanoviť, pretože Spojené kráľovstvo sa teraz chystá stať sa jednou z prvých krajín, ktoré poskytnú jasné pokyny pre kryptopriemysel, ako sa dajú zaviesť stablecoiny. Tento príbeh bude rásť a ani zďaleka sa neskončil, no dnes je dôležitý prvý krok.