Stratených 100 BTC z podvodnej burzy QuadrigaCX sa náhle pohne

Kľúčové informácie

Spoločnosť QuadrigaCX vyhlásila bankrot v roku 2019 po tom, čo jej generálny riaditeľ Gerald Cotten zomrel za záhadných a náhlych okolností

Tvrdilo sa, že Cotten je jediný, kto má prístup k peňaženkám s finančnými prostriedkami

Neskôr sa ukázalo, že Cotten podvádzal zákazníkov pomocou schémy QuadrigaCX a Ponzi

Viac ako 100 BTC bolo v roku 2019 omylom prevedených do peňaženky po vyhlásení konkurzu, pričom správca konkurznej podstaty EY uviedol, že prostriedky sa stratili, keďže nikto nemal prístup

Tento víkend sa peňaženky opäť prebudili a finančné prostriedky boli prevedené na službu miešania kryptomien

Spiace bitcoinové peňaženky patriace kontroverznej burze (nie, nie tej) QuadrigaCX sa tento víkend prebudili. Viac ako 100 bitcoinov viazaných na zaniknutú burzu sa presunulo zo studených peňaženiek , ktoré boli doteraz považované za peňaženky, ku ktorým nikto nemal prístup.

QuadrigaCX, pre každého, kto nepozná, je burza, ktorú založil Gerald Cotten a je predmetom podmanivej drámy Netflix „Trust No One: The Hunt for the Crypto King“. Bola to jedna z prvých mainstreamových búrz, ktorá v jednom okamihu spravovala viac ako 80 % objemu kanadských bitcoinov. Jediná vec bola, že to všetko bol podvod.

Čo sa stalo QuadrigaCX?

V roku 2019 vyhlásila bankrot, pričom klientom dlhuje takmer 200 miliónov dolárov. Neskôr sa ukázalo, že ide o Ponziho schému, pričom Cotten si otváral účty pod aliasmi a pripisoval si fiktívne zostatky, ktoré potom obchodoval proti nič netušiacim zákazníkom. Celý čas žil dvojakým životom a výmena nebola ničím iným ako zásterkou pre staromódnu Ponziho schému.

Veľká štvorka Ernest and Young (EY) je správcom konkurznej podstaty a poskytla ďalšiu vrstvu intríg, keď oznámila, že spoločnosť omylom poslala 100 bitcoinov do peňaženky, ku ktorej nemala prístup.

„Dňa 6. februára 2019 Quadriga neúmyselne previedla 103 bitcoinov… do studených peňaženiek Quadriga, ku ktorým Spoločnosť momentálne nemá prístup. Monitor spolupracuje s manažmentom na získaní tejto kryptomeny z rôznych studených peňaženiek, ak je to možné.“

CEO zomiera za záhadných okolností

Dôvodom, prečo bola táto peňaženka nedostupná, je samozrejme to, že generálny riaditeľ Cotten zomrel za záhadných okolností počas cestovania, čo vyvolalo milión konšpiračných teórií. Bol zrejme jediný, kto mal kľúče k offline peňaženkám obsahujúcim krypto, a preto ho mnohí obviňovali z predstierania vlastnej smrti.

Tento víkend sa studená peňaženka, ktorá dostala tých 100 BTC v roku 2019, zrazu opäť aktivovala. Z tejto peňaženky odoslala 36 BTC a z tejto peňaženky 33 BTC, čo boli dve najväčšie transakcie. Ale viac ako suma je zaujímavá destinácia – mince boli zaslané do miešacej služby Wasabi, čo je služba na miešanie kryptomien, ktorá zahmlieva zdroj a miesto určenia kryptofondov.

Čo to znamená?

Je teda Gerald Cotten živý a zdravý a prehrabáva sa vo svojich bitcoinových úsporách?

Magdalena Gronowska, inšpektorka konkurznej podstaty a členka veriteľského výboru spoločnosti Quadriga, uviedla, že finančné prostriedky neposunula spoločnosť EY. A predchádzajúce správy EY hovorili, že Cotten bol jediný, kto mal prístup k peňaženkám.

Úprimne, nikto nevie. Toto je len ďalšia vrstva tajomstva v príbehu, ktorý bol už tak bizarný, mätúci a temný, ako len mohol byť. Jediné, čo vieme s istotou, je, že Gerald Cotten bol podvodník a QuadrigaCX bol podvod a teraz sa mince, nad ktorými mal kontrolu údajne iba on – ktoré sa považovali za stratené, preto vzhľadom na to, že zomrel – opäť hýbu.

Takže buď je Cotten nažive, alebo má k tým peňaženkám prístup niekto iný. Ale ak bol herec legitímny, dovoľte mi, aby som sa vás spýtal: prečo posielajú prostriedky do mixážnej služby?