Ekosystém SuperRare na Twitteri oznámil, že držitelia natívneho tokenu RARE majú jeden deň na to, aby hlasovali za ďalšie nezávislé galérie, ktoré budú uvedené na SuperRare. Hlasovanie sa skončí 21. marca o 21:00 PST. V čase písania tohto článku RARE pridal k svojej hodnote 39 %.

Ak vás priťahujú jedinečné funkcie a chcete sa dozvedieť, ako a kde kúpiť RARE, tento sprievodca je určený práve vám.

Keďže RARE je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť RARE pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť RARE práve teraz, postupujte takto:

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane RARE.

SuperRare je popredná platforma NFT, ktorá doteraz vyzbierala digitálne umenie v hodnote približne 90 miliónov dolárov. Vo verzii 1.0 tím SuperRare vybral umelcov, ktorí razia svoje diela na zdieľanej inteligentnej zmluve ako SuperRare NFT.

S verziou 2.0 sa to zmenilo zavedením samostatne fungujúcich výkladov, kurátorstva na webe a zmlúv o suverénnych mincovniach pre umelcov, aby mohli propagovať, raziť a predávať svoje diela priamo zberateľom.

S cieľom progresívnej decentralizácie presunul SuperRare správu a vlastníctvo siete na komunitu. Ide o DAO, ktorý prideľuje finančné prostriedky z pokladnice Spoločenstva, dohliada na kľúčové parametre platformy a hlasuje o navrhovaných zlepšeniach protokolu a siete.

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

Vedúci Tech News predpovedá, že SuperRare sa môže do konca tohto roka zvýšiť na 0,93 USD. Za 5 rokov sa 1 RARE bude obchodovať za 2,69 USD. Za desaťročie bude mať 1 RARE hodnotu 17,43 USD.

