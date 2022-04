TCT prudko rastie, až o 42 %: tu je miesto, kde kúpiť TCT

V čase písania tohto článku bola cena TCT coinu TokenClubu 0,028 USD s 24-hodinovým objemom obchodovania 153 miliónov USD. TCT získalo 41,75 % za posledných 24 hodín po ohlásení veľmi úspešného výsadku.

Nehľadajte ďalej tento krátky článok vám ukáže, kde nájdete všetky podrobnosti o TCT: čo to je, oplatí sa do toho investovať a najlepšie miesta na kúpu TCT teraz.

Najlepšie miesta na nákup TCT teraz

Keďže TCT je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť TCT pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť TCT práve teraz, postupujte takto:

1. Kúpte ETH na regulovanej burze alebo u brokera, ako je eToro ›

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

2. Odošlite svoj ETH do kompatibilnej peňaženky, ako je Trust Wallet alebo MetaMask

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

3. Pripojte svoju peňaženku k Uniswap DEX

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

4. Teraz môžete vymeniť svoj ETH za TCT

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane TCT.

Čo je TCT?

TokenClub je globálna komunita nadšencov digitálnych mien, vrátane investícií, sociálnych sietí, živých hier, hier atď.

Ekosystém sa zaviazal vybudovať autonómnu, dôveryhodnú a efektívnu ekonomickú sieť založenú na komunite, aby bolo možné spravodlivo zdieľať hodnotu pri vytváraní hodnoty bez ohľadu na rolu a postavenie.

Mal by som si dnes kúpiť TCT?

Nič nemôže nahradiť vlastný výskum. Akékoľvek investičné rozhodnutie, ktoré urobíte, by malo byť založené na vašej odbornosti na trhu, vašom postoji k riziku a na vlastnostiach a rozložení vášho portfólia. Zvážte tiež, ako by ste sa cítili pri strate peňazí.

Predikcia ceny TCT

Wallet Investor to považuje za dobrú investíciu. Očakávajú dlhodobý nárast s 1 obchodovaním TCT za 0,08 USD za 5 rokov.

Ak do toho investujete teraz, vaše príjmy by sa v tomto intervale mohli pohybovať okolo +195 %. Investícia vo výške 100 USD, ktorá sa teraz uskutoční, by v roku 2027 vzrástla na 296 USD.

TCT na sociálnych médiách