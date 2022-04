Technológia blockchain spôsobuje revolúciu v niekoľkých odvetviach a finančný sektor je hlavným prínosom.

Jan van Eck, generálny riaditeľ globálneho investičného manažéra VanEck, v nedávnom rozhovore prezradil, že má z technológie blockchain hrôzu. Podľa generálneho riaditeľa VanEck technológia blockchain spôsobí revolúciu na Wall Street. Uviedol to počas svojho prejavu na konferencii Bitcoin 2022 v Miami. Povedal;

„Vyzerá to tak, že technológia blockchain úplne zmení Wall Street. Jediný dôvod, prečo to trvá tak dlho, sú regulačné orgány. Myslím tým celý fenomén NFT, som ohromený všetkými technológiami. To je pozitívne.”

Van Eck však poukázal na to, že zmena si môže vyžiadať čas, pretože finanční regulátori musia schváliť každý krok podniknutý v tomto priestore.

Dodal, že postoj, ktorý zaujalo niekoľko európskych krajín voči kryptomenám, by poslúžil ako vzpruha pre širšie odvetvie kryptomien. Spojené kráľovstvo zostáva jedinou krajinou v regióne s tvrdým kryptografickým postojom. Van Eck dodal, že;

„Nemecko je priateľské voči kryptomenám. Švajčiarsko. Kontinent je prekvapivo veľmi priateľský voči kryptomenám. Spojené kráľovstvo. Je to, viete, je to také čierne alebo biele. Je to veľmi negatívne.“

VanEck je jednou z mnohých finančných inštitúcií, ktorej žiadosť o bitcoinový fond obchodovaný na burze (ETF) v posledných rokoch zamietla Komisia pre cenné papiere a burzu Spojených štátov amerických (SEC).

Generálny riaditeľ uviedol, že bol z SEC sklamaný, keďže počas rozhodovacieho procesu neprebiehala žiadna komunikácia medzi agentúrou a jeho spoločnosťou. Povedal;

„Regulátori sa rozhodli. Nechcú to vedieť, kým sa nevyjasní jurisdikcia. Minulý rok sa nič nestalo – nula – okrem opatrení na presadzovanie práva. A tento rok sa nič nestane. A stavím sa, že budúci rok sa nič nestane. Myslím tým, že týmto tempom nič nenaberá na rýchlosti.“

Odvetvie kryptomien a blockchainu sa naďalej rýchlo udomácňuje v rôznych oblastiach globálnej ekonomiky. Napriek negatívnemu výhľadu v niektorých krajinách adopcia kryptomien naďalej rastie.