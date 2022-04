Telegram predstavuje kryptoplatby pomocou natívneho tokenu Toncoin od TON Foundation

Telegram pridal novú kryptofunkciu, ktorá umožňuje svojim používateľom navzájom si posielať Toncoiny (rodný token TON Foundation). Táto funkcia je porovnateľná s funkciou platby bitcoinmi na Twitteri, ktorá bola predstavená v septembri 2021 prostredníctvom funkcie Tip Jar na Twitteri. Jediný rozdiel je v tom, že Twitter sa rozhodol použiť Stripe’s Lightning Network na krypto platby.

Aby mohli používatelia Telegramu používať novú funkciu kryptomien, musia si najprv stiahnuť a nainštalovať oficiálneho bota do peňaženky Telegramu, ktorý im umožňuje nakupovať kryptomeny pomocou kreditných kariet, obchodovať s nimi alebo ich dokonca posielať do iných krypto peňaženiek.

Po nainštalovaní robota do peňaženky môžu používatelia pokračovať a posielať si bitcoiny (BTC) alebo toncoiny kliknutím na tlačidlo „Peňaženka“ v priamych správach v aplikácii na odosielanie správ Telegram.

Toncoin je natívna kryptomena TON Foundation, čo je decentralizovaný blockchain vrstvy 1 vyvinutý spoločnosťou Telegram. Stručne povedané, TON Foundation je blockchainový projekt Telegramu.

Po zavedení funkcie kryptoplatieb Toncoin na Telegrame nadácia TON prostredníctvom tweetu uviedla, že ľudia už nebudú musieť zadávať dlhé adresy kryptografických peňaženiek pri odosielaní a prijímaní kryptomien a potom čakať na potvrdenia.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022