Tento týždeň ukazuje, ako ďaleko musí Bitcoin zájsť, kým nebude známy ako mena

Veľkým titulkom na začiatku týždňa bola britská libra, ktorá klesla na historické minimum po oznámení novej premiérky Lizz Trussovej, že sa zavedie séria daňových znížení.

Investori sa obávali, že by to podkopalo dôveru v libru a výpredaje znížili jej hodnotu na historické minimum 1,03 USD. Titulky boli plné rečí o kroku typu Armagedon, budúcnosti libry a o tom, čo to znamená ísť ďalej.

Jedna vec, ktorá ma zarazila – celkom ukazuje, ako ďaleko ešte musíme zájsť, ak sa má bitcoin považovať za zdravú formu peňazí.

Ako je možné vidieť na nižšie uvedenom grafe, libra klesla takmer k 7%, na 1,03 USD, predtým, ako sa vrátila späť na miesto, kde sa teraz obchoduje za 1,07 USD.

Graf GBP/USD podľa TradingView

Bitcoin

Na druhej strane, ak sa pozrieme na denné výnosy Bitcoinu, tento 7% pokles je len prechádzka ružovým sadom. Vykreslil som denné výnosy bitcoínov za posledný rok, aby som to ilustroval nižšie. V skutočnosti sa len za posledný rok vyskytlo 23 prípadov, kedy mal bitcoin denný pohyb o veľkosti 7% alebo viac (11 nadol, 12 nahor).

Je zrejmé, že pre menu ako uchovávateľa hodnoty je to úplne neprijateľné – a to je presne dôvod, prečo sa bitcoin nemôže považovať ani za jeden, aspoň zatiaľ. A má pred sebou ešte dlhú cestu.

Som presvedčený, o sile, ktorú má Bitcoin, ale je jednoducho absurdné vyhlásiť ho za uznávaného uchovávateľa hodnoty práve teraz. Pandemónia okolo 7% prepadu v GBP to ukazuje lepšie než čokoľvek iné. 7% sa v kryptolande sotva dostane na titulky.

Limity bitcoinu som videl z prvej ruky, keď som toto leto išiel do Salvadoru. Občania hlásili, že sa necítia dobre v súvislosti s volatilitou, a mnohí si nastavili svoju natívnu aplikáciu Chivo, aby okamžite konvertovali bitcoiny, ktoré dostali prostredníctvom svojich podnikov, na USD, aby nemuseli znášať volatilitu.

Jedna štatistika by vám mala stačiť na zistenie toho, ako ďaleko musí Bitcoin zájsť: najväčšia svetová kryptomena klesla o 70% zo svojho historického maxima pred menej ako rokom (november 2021). Predstavte si, že by ste boli 100% pridelení bitcoínom a hovorili by ste o nich ako o uchovávateľovi hodnoty? Je to jednoducho objektívne nesprávne.

Stáva sa bitcoin menej volatilný?

Vykreslil som nižšie uvedené grafy všetkých denných pohybov bitcoínov v percentách až do roku 2014. Výsledky nepoukazujú na žiadne výrazné zníženie volatility.

Avšak až v posledných dvoch rokoch – v ére COVID – sa Bitcoin skutočne stal mainstreamom. Predtým to bolo do značnej miery špecializované aktívum pôsobiace v ezoterických zákutiach internetu. Môže to byť teda niekoľko nasledujúcich rokov, ktoré budú z hľadiska poklesu volatility najvýznamnejšie.

Jedna vec je istá, že volatilita GBP práve teraz spôsobuje chaos, a to presne ukazuje, ako ďaleko musí Bitcoin ešte zájsť, aby dosiahol svoj cieľ stať sa uznávaným uchovávateľom hodnoty.

