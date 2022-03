Lionel Messi a Socios podpísali zmluvu v hodnote 20 miliónov dolárov, kde sa Messi stáva globálnym veľvyslancom značky Socios, uviedla agentúra Reuters. Spoločnosť Chiliz, ktorá riadi spoločnosť Socios, má medzi správami nárast o 21 %.

Ak chcete vedieť, čo je Chiliz, či vám môže poskytnúť dobré výnosy a najlepšie miesta na nákup Chiliz, ste na správnom mieste.

Chiliz bol vytvorený poskytovateľom fintech s rovnakým názvom so sídlom na Malte. Popredná digitálna mena pre športové veľmoci Socios, platforma športovej zábavy založená na blockchaine, ktorá používateľom umožňuje zapojiť sa do riadenia značky.

Príkladom sú žetóny fanúšikov Socios. Poskytujú športovým klubom a asociáciám spôsob, ako sa spojiť so svojimi fanúšikmi a otvoriť zdroje príjmov. Fanúšikovia môžu ovplyvňovať rozhodnutia týkajúce sa klubu a podieľať sa na nich prostredníctvom ankiet a prieskumov, ako sú napríklad výroky na rukávoch hráčov.

Chiliz môže byť lukratívna investícia, ale nájdite si čas na to, aby ste si prečítali aspoň niekoľko cenových predpovedí od popredných analytikov a urobili prieskum trhu skôr, ako sa rozhodnete. Všetky investičné rady berte s rezervou.

Analytics Insight informuje, že míľniky Chiliz v tomto roku nie sú konečným cieľom platformy a fanúšikovia môžu očakávať oveľa väčší pokrok a technologické aktualizácie.

Predpovedajú, že Chiliz pravdepodobne dosiahne 0,75 USD v roku 2024, ak nasledujúce dva roky dopadnú podľa plánu. Neklesne pod 0,35 USD.

After Messi news the only way for $CHZ is up. Price actually at 0.31 FIB resistance. EMA50 not far away from 200 anymore on 12H. #Chiliz pic.twitter.com/NiZ8sGMRva

— CPR🇺🇦 (@cryptopunkrock1) March 30, 2022