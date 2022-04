Teraz si môžete kúpiť EBT, najhorúcejšie nové mince: tu je kde

Kedykoľvek na trhu dôjde k veľkej udalosti – takmer na akomkoľvek trhu – čoskoro nasleduje kryptomena, ktorá ju odráža.

Po tom, čo Elon Musk kúpil Twitter, sa táto skutočnosť doslova odrazila: teraz máme token s názvom Elon Buys Twitter (EBT). V ázijských hodinách dnes vzrástol o 3 000 % a jeho cena naďalej rastie.

Ak chcete vedieť, čo je EBT, či vám môže poskytnúť dobré výnosy a najlepšie miesta na nákup EBT, ste na správnom mieste.

Najlepšie miesta na nákup EBT teraz

Keďže EBT je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť EBT pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť EBT práve teraz, postupujte takto:

1. Kúpte BNB na regulovanej burze alebo u brokera, ako je Binance ›

Odporúčame Binance, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

2. Odošlite svoj BNB do kompatibilnej peňaženky, ako je Trust Wallet alebo MetaMask

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

3. Pripojte svoju peňaženku k Pancakeswap DEX

Choďte na Pancakeswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

4. Teraz môžete vymeniť svoj BNB za EBT

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane EBT.

Čo je EBT?

EBT dáva tvorcom meme šancu speňažiť svoju prácu. Bol vytvorený, aby pomohol začínajúcim tvorcom meme predviesť svoj talent.

Platforma je v procese vývoja niekoľkých funkcií generujúcich príjmy. Plánuje sa spustiť sériu lenivých hier s možnosťou zarábať.

Jej dlhodobým cieľom je etablovať sa ako líder v odvetví DeFi.

Mám si dnes kúpiť EBT?

EBT sa určite oplatí investovať, ak je vaše načasovanie správne. To sa, žiaľ, často nedá vedieť vopred. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Predikcia ceny EBT

Elon Buys Twitter je veľmi novým aktívom a neexistujú žiadne spoľahlivé predpovede. Iba Predikcia cien sa odvážila predpovedať, ale je to trochu mimo. Predpovedajú, že budúci rok bude mať hodnotu 0,000003 USD, čo je jeho aktuálna cena.

