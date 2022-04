Teraz si môžete kúpiť LINA, ktorá získala viac ako 50%: tu je kde

LINA je token protokolu Linear Finance, ktorý sa účtuje ako prvý medzireťazcový kompatibilný protokol aktív delta-one na bezproblémové obchodovanie s likvidnými aktívami.

Tím protokolu nedávno dosiahol mnoho významných míľnikov a LINA sa vďaka tomu posilnila o viac ako 50 %.

Tento stručný sprievodca obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o Linear Network a jej minci, vrátane toho, či a kde kúpiť LINA, ak sa tak rozhodnete.

Najlepšie miesta na nákup LINA teraz

Keďže LINA je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť LINA pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť LINA práve teraz, postupujte takto:

1. Kúpte ETH na regulovanej burze alebo u brokera, ako je eToro ›

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

2. Odošlite svoj ETH do kompatibilnej peňaženky, ako je Trust Wallet alebo MetaMask

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

3. Pripojte svoju peňaženku k Uniswap DEX

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

4. Teraz môžete vymeniť svoj ETH za LINA

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane LINA.

Čo je LINA?

Lineárna sieť môže vytvárať syntetické aktíva s neobmedzenou likviditou. Projekt otvára používateľom kryptomien tradičné aktíva ako komodity, forex, trhové indexy a ďalšie tematické sektory tým, že podporuje vytváranie syntetických tokenov aktív.

Protokol pozostáva z rôznych produktov, ako je Linear.Buildr, DApp používaný na správu tokenov pomocou Linear (LINA) a ďalšie ako kolaterál. Burza je špeciálne vytvorená tak, aby umožňovala obchodovanie s rôznymi tokenmi s rýchlym časom potvrdenia a robustným zabezpečením.

LINA je token ERC-20 postavený na sieti Ethereum, ktorej hlavným účelom je komunitné riadenie protokolu. Všetci držitelia tokenov majú prístup k lineárnemu DAO, čo im umožňuje hlasovať o rôznych iniciatívach a návrhoch.

Mám si dnes kúpiť LINA?

Do LINA sa rozhodne oplatí investovať, ak to správne načasujete. To sa, žiaľ, často nedá vopred vedieť. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Predikcia ceny LINA

Uptobrain cituje odborníkov, ktorí hovoria, že LINA bude naďalej stúpať. V súčasnosti má hodnotu približne 3 centy, ale odborníci predpovedajú, že do konca roka 2024 dosiahne približne 0,23 USD.

LINA na sociálnych sieťach