Riešenia vyvinuté spoločnosťou Multichain, ktorá používa MULTI ako svoju natívnu kryptomenu, umožňujú takmer všetkým blockchainom spolupracovať. Token prudko stúpa na základe správ o sérii pozitívneho vývoja a v čase tlače zvýšil svoju hodnotu o 43 %.

Nehľadajte ďalej tento krátky článok vám ukáže, kde nájdete všetky podrobnosti o MULTI: čo to je, oplatí sa do toho investovať a najlepšie miesta, kde si teraz MULTI kúpiť.

Keďže MULTI je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť MULTI pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť MULTI práve teraz, postupujte takto:

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane MULTI.

MULTI prudko stúpa na základe správ, že teraz podporuje celkovo 41 blockchainov a takmer 2 000 tokenov. Jeho cross-chain router protokol podporuje cross-chain medzi Ethereum, BSC, Fantom, Arbitrum, Polygon, Avax, Moonbeam, Bitcoin, Litecoin, Polkadot, Cosmos, Terra, Solana a ďalšími.

Multichain je infraštruktúra pre interoperabilitu aktív v reťazci, ktorá je považovaná za najlepší smerovač pre Web3. Premenovaný na Anyswap a jeho cieľom je slúžiť potrebám rôznych a rôznorodých blockchainov, aby sa stali interoperabilnými.

Multichain sa účtuje ako rýchly, bezpečný, cenovo dostupný a spoľahlivý spôsob výmeny údajov a hodnoty a vykonávania kontroly medzi reťazcami.

Nič nemôže nahradiť vlastný výskum. Akékoľvek investičné rozhodnutie, ktoré urobíte, by malo byť založené na vašej odbornosti na trhu, vašom postoji k riziku a na vlastnostiach a rozložení vášho portfólia. Zvážte tiež, ako by ste sa cítili pri strate peňazí.

Tech News Leader predpovedá, že Multichain môže dosiahnuť až 17,58 USD za jeden rok a 58,28 USD za 5 rokov a prelomiť 400 USD za desaťročie.

Cena digitálnych mincí je oveľa optimistickejšia a predpovedá nárast na 31,19 USD do konca tohto roka. V roku 2023 predpovedajú, že sa bude obchodovať za minimálne 29,09 USD. môže dosiahnuť 35,04 USD. V roku 2024 sa bude pohybovať v rozmedzí 27 – 37 USD.

#Shifters, You thought we gonna slow down? 👀

We present you the Top #Metaverse Index Portfolio!

🌊 You can now provide liquidity to:

multiMANA

multiSAND

multiAXS

multiAPE

🚜 APR: 63%@decentraland @AxieInfinity@TheSandboxGame @BoredApeYC

More portfolios are on the way! pic.twitter.com/uNXy3pXIiv

— Blueshift (@blueshiftfi) April 4, 2022