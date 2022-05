Validátori zastavili blockchain, aby zabránili útokom na správu, keď sa cena LUNA posunula k nule.

Overovatelia Terra sa vo štvrtok rozhodli zastaviť blockchain, pretože chceli zabrániť akýmkoľvek možným útokom na správu vecí verejných, poznamenal Twitter účet Terra.

Podľa platformy bola sieť „oficiálne zastavená vo výške bloku 7603700“ s overenými používateľmi, ktorí sa rozhodli urobiť krok „po silnej inflácii $LUNA a výrazne znížených nákladoch na útok.“

„Blockchain Terra obnovil produkciu blokov. Delegácie sú teraz deaktivované, keď reťazec funguje s novým zlúčením kódu. Validátori, pozrite si prosím oznámenia Discordu, kde nájdete najnovšie poznámky o opravách,“ tweetovali Terraform Labs krátko po zastavení.

