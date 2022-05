Tether na presun aktív v hodnote viac ako 1 miliardy USDT z Tronu do Etherea a Avalanche

Po rozpade UST stablecoinov Terra sa zdá, že v rámci stablecoinového priestoru nastala búrka s druhým stablecoinom a jedným z najpopulárnejších stablecoinov, Tether (USDT), ktorý tiež stratil svoju fixáciu na dolár. Po nedávnom vývoji spoločnosť Tether prostredníctvom tweetu oznámila, že bude koordinovať reťazovú výmenu, aby presunula svoje aktíva USDT z blockchainu Tron do blockchainov Ethereum a Avalanche.

V oznámení Tether hovorí, že plánuje presunúť 1 miliardu USDT aktív z Tronu do Etherea a 20 miliónov USDT aktív z Tronu do Avalanche. To však neovplyvní celkovú ponuku stabilných mincí USDT.

In few minutes Tether will coordinate with a 3rd party to perform a chain swap, converting from Tron TRC20 to Ethereum ERC20, for 1B USDt and from Tron TRC20 to Avalanche, for 20M USDt. The #tether total supply will not change during this process.

— Tether (@Tether_to) May 12, 2022