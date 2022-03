94. ročník udeľovania Oscarov si zapamätá aspoň jedna nečakaná udalosť: Will Smith dal na ceremoniáli facku Chrisovi Rockovi po tom, čo urazil Jadu Pinkett Smith. Will Smith získal Cenu Akadémie za najlepšieho herca.

Token Will Smith Slap Token (Will Smith Inu) vznikol rýchlo. Obchoduje sa na UniSwap a PancakeSwap.

Nehľadajte ďalej tento krátky článok vám ukáže, kde nájdete všetky podrobnosti o Will Smith Inu: čo to je, oplatí sa do toho investovať a najlepšie miesta, kde teraz kúpiť Will Smith Inu.

Najlepšie miesta na nákup Will Smith Inu teraz

Keďže WSI je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť WSI pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť WSI práve teraz, postupujte takto:

1. Kúpte ETH na regulovanej burze alebo u brokera, ako je eToro ›

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

2. Odošlite svoj ETH do kompatibilnej peňaženky, ako je Trust Wallet alebo MetaMask

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

3. Pripojte svoju peňaženku k Uniswap DEX

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

4. Teraz môžete vymeniť svoj ETH za WSI

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane WSI.

Čo je Will Smith Inu?

Obchodný objem generovaný Will Smith Inu bol takmer 3,7 milióna dolárov za menej ako 24 hodín. Token stále stúpa: podľa Nomics si dnes zatiaľ pripísal 36,24 %.

Popredné médiá informovali, že tvorca WSI zarobil v éteri okolo 33 000 dolárov. Po odpočítaní nastavenia zmluvy a nákladov na likviditu to príde k čistému zisku 20 000 USD za niekoľko hodín.

Údaje OpenSea ukazujú, že novo založená organizácia s názvom Will Smith Slap DAO predala NFT v hodnote 13,3 éteru za menej ako 24 hodín. Pri súčasných cenách je to vyše 40 000 dolárov.

Mám si dnes kúpiť Will Smith Inu?

Poprední analytici odpovedajú kolektívne a rázne „nie“. WSI môže mať osud minuloročného Squid Tokenu. Ako nové aktívum je tiež mimoriadne volatilný. Má určité náznaky ťahania koberca.

Predpoveď ceny Will Smith Inu

Zatiaľ neexistuje žiadna oficiálna predpoveď ceny tokenu. Analytici kryptomien sa nezaviazali k žiadnej prognóze. Údaje Nomics ukazujú, že jeho aktuálna cena je 0,0000000113 USD.

Will Smith Inu na sociálnych sieťach