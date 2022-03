Top 3 kryptomeny, ktoré začiatočníci prekvapivo ignorujú

Pre mnohých začiatočníkov, ktorí skočia do kryptomien prvýkrát, budú mať na mysli veľa mincí. Vo väčšine prípadov sa však pozornosť sústredí na väčšie etablované kryptomeny ako Bitcoin alebo Ethereum. Nie je nič zlé na nákupe týchto mega cryptomien, ale je tiež veľmi jednoduché vyhnúť sa ďalším dôležitým minciam. Tu je dôvod:

Väčšina začínajúcich krypto investorov zvyčajne nemá dostatočné znalosti o kryptomenách.

Nájsť skryté drahokamy na kryptotrhu nie je nikdy jednoduché.

Začiatočníci majú zvyčajne veľkú averziu k riziku.

Napriek tomu je dôležité poznať niektoré mince, ktorým sa začínajúci investori prekvapivo vyhýbajú. Tu je zoznam.

Monero (XMR)

Monero (XMR) je vlastne jedna minca, ktorá sa na kryptotrhu obchoduje už roky. V skutočnosti by bolo zvláštne uvažovať o Bitcoine a nezohľadňovať tam aj Monero. Mince sa v priebehu rokov tiež venovala veľká pozornosť médií a je pravdepodobné, že ste na ňu narazili.

Zdroj údajov: Tradingview

Začiatočníci však nevyužijú Monero šancu jednoducho preto, že nerozumejú tomu, ako tento token ochrany osobných údajov funguje. Ale to je chyba, pretože XMR má stále pod sebou toľko potenciálu.

USD mince (USDC)

Nie každý, kto kupuje kryptomeny, chce 10-násobok svojich peňazí. Existuje tiež veľa ľudí, ktorí chcú kúpiť kryptomeny ako sklad bohatstva. Existuje samozrejme veľa mincí, ktoré ponúkajú, že v skutočnosti by mnohí začiatočníci šli do ťažkých hitterov, ako je BTC. Ale ak nechcete žiadne riziko, USD Coin (USDC) by bola ideálna možnosť.

Yearn Finance (YFI)