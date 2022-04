Toto varovanie by malo investorov znepokojiť, keďže NEAR sa prudko zotavuje z minima z roku 2022

Po tom, čo začiatkom roka zaznamenali veľký výpredaj, sa zdá, že The Near Protocol (NEAR) sa úplne zotavil. V skutočnosti sa coin začal spájať so stratami dlho predtým, ako sa celý trh odrazil a odvtedy si udržiava tento vzostupný trend. Tu sú niektoré podrobnosti:

Od konca februára NEAR neustále zdražuje.

Minca v tomto procese porušila rôzne kľúčové zóny odporu.

Ale zvýšená likvidácia dlhých pozícií by mohla znamenať zánik pre altcoiny.

Zdroj údajov: Tradingview

Near Protocol (NEAR) – Pochopenie rizík

Stabilný skok, ktorý NEAR hlási od konca februára, je celkom pôsobivý. Minca sa teraz obchoduje výrazne nad svojimi 200- a 50-dňovými jednoduchými kĺzavými priemermi, čo naznačuje býčiu dynamiku.

V skutočnosti je NEAR jednou z mála mincí v top 20, ktorým sa podarilo prelomiť 200-dňový SMA. RSI tiež naznačuje, že prichádza ďalší rast. Minca by sa mohla vyšplhať v najbližších dňoch nad 20 dolárov. Ale napriek tomuto pôsobivému vzostupnému trendu je tu jedna vec, ktorá by mala investorov dosť znepokojiť.

Podľa údajov poskytnutých spoločnosťou Coinglass došlo k výraznému nárastu likvidácie pre dlhé pozície. To v podstate znamená, že investori, ktorí nakúpili NEAR, aby ho držali na dlhú dobu, sú už bez peňazí. Teraz zostáva veľká časť krátkych pozícií, ktoré sú veľmi náchylné na vyberanie ziskov. Ak sa to stane, čo je, úprimne povedané, veľmi pravdepodobné, vzostupný trend, ktorý NEAR oznámil, sa výrazne spomalí.

Prečo by ste aj tak mali kupovať NEAR?

Napriek tomuto negatívnemu riziku je NEAR stále býčí a má veľmi dobrú šancu, že v krátkom čase zaznamená ďalšie zisky pred akýmkoľvek stiahnutím. Najlepšie by však bolo uzamknúť zisky, keď sa minca dotkne 20 USD. To bude stále predstavovať čistý zisk približne 25 % z aktuálnej ceny.