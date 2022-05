El Salvador prekvapil priateľa a nepriateľa v roku 2021 tým, že počas Bitcoinu 2021 oznámil, že chce zmeniť značku bitcoinu na zákonné platidlo. V roku 2022 nasledovala Stredoafrická republika a existuje niekoľko krajín, ktoré sú nominované na rovnakú cestu.

Kto nasleduje?

Musíme uznať, že tieto krajiny nie sú pôsobivé z hľadiska ekonomiky a počtu obyvateľov, no nikdy sa nečakalo, že svetoví velikáni budú prví, ktorí si osvoja bitcoin.

Dáva zmysel, že krajiny na okraji finančného systému sú prvé, ktoré dospejú k bitcoinu. Koniec koncov, sú v pozícii, kedy už vyskúšali všetko a bitcoin je možnou cestou k lepšej budúcnosti. Je čas pozrieť sa bližšie na tri krajiny, ktoré môžu prijať bitcoin ako zákonné platidlo.

1. Panama

Panama leží na hraniciach so Salvádorom, a preto nie je prekvapením, že sú na zozname. Na rozdiel od mnohých iných krajín, ktoré sú určené na to, aby sa bitcoin stal zákonným platidlom, Panama už vytvorila náčrt legislatívy o bitcoine. Tento takzvaný návrh vyšiel deň po tom, čo Salvádor oficiálne prijal bitcoin. Zákon ešte nebol prijatý, ale existuje šanca, že v budúcnosti budeme môcť pridať Panamu k Salvádoru a Stredoafrickej republike.

2. Kuba

Kuba ešte neprijala bitcoin ako zákonné platidlo, ale určite podnikla kroky správnym smerom. V každom prípade krajina uznáva bitcoin ako platobný prostriedok a obyvatelia ho môžu voľne používať. Kuba sa tak rozhodla po tom, čo Spojené štáty sprísnili svoje pravidlá pre posielanie peňazí z USA na Kubu. V krajine bolo okrem iného zatvorených 400 pobočiek Western Union.

3. Mexiko

Počas bitcoinu 2022 sa na pódium postavila mexická senátorka Indira Kempis ako veľké prekvapenie. Žiaľ, ešte nebola schopná oznámiť, že Mexiko definitívne prijme bitcoin ako zákonné platidlo, no bude oň v krajine bojovať. Prijatie bitcoinu ako zákonného platidla v Mexiku by bolo skvelé, keďže na rozdiel od ostatných krajín na zozname ide o obrovskú krajinu. Mexiko má 131,47 milióna obyvateľov a malo HDP 1 076 miliárd dolárov v roku 2020. Šanca, že Mexiko v krátkom čase prijme bitcoin ako zákonné platidlo, sa však nezdá byť obrovská. Kempis naznačil, že to bude v každom prípade tvrdý boj.