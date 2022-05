Kryptotrh bol počas posledného týždňa na lane. Väčšina mincí prudko klesla a to najhoršie ešte len príde. Táto korekcia môže pokračovať ešte niekoľko mesiacov a môže byť lákavé predať svoje aktíva. Tu je však dôvod, prečo má zmysel skutočne nakupovať:

Väčšina mincí sa bude z veľkej časti obchodovať s obrovskými zľavami

Výpredaj bude bolestivý, ale nebude trvať dlho

Ak si kúpite správne mince, kryptomeny môžu byť vynikajúcou dlhodobou investíciou

Takže, ak hľadáte nejaké slušné mince na nákup a držanie, aj keď trh pokračuje vo výpredajoch, môžeme mať nižšie 3 možnosti, ktoré by mali byť perfektné.

Ethereum (ETH)

Na začiatku roka 2022 boli predpovede pre Ethereum (ETH) výrazne veľmi robustné. V skutočnosti najkonzervatívnejšie odhady ukázali, že minca by mohla ľahko prekonať 10 000 dolárov, kým sa rok skončí. Je však 5 mesiacov do roku 2022 a ETH sa snažilo prekonať 4 000 dolárov.

Minca klesla ešte viac a čoskoro by mohla prekročiť 2000 dolárov. Aj keď to nevyzerá dobre, znamená to tiež, že investori majú možnosť kúpiť ETH za výrazne zľavnenú cenu. Stále je možné, že ETH by do konca roka 2022 mohlo dosiahnuť 10 000 dolárov.

Pieskovisko (SAND)

Protivetry na trhu môžu niekedy investorom sťažiť identifikáciu dôležitých trendov, ktoré by mohli definovať budúcnosť. V krypto priemysle je jedným z trendov, ktorý všetci hľadáme, metaverza. Aj keď je okolo toho veľa projektov, The Sandbox (SAND) je celkom úprimne veľmi sľubný. Malo by to stáť za pozretie.

Fantom (FTM)