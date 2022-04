Tron (TRX) tento týždeň stúpol vyššie, aj keď iné veľké mince sa snažia o vážne zisky. Minca však ešte neskončila a v nasledujúcich dňoch by sme mohli vidieť ďalšie zisky. Pokračujte v čítaní pre ďalšiu analýzu, ale najprv sú tu hlavné poznatky:

Tron prekonal trh a za týždeň vzrástol o približne 15 %.

Cieľom mince bude v blízkej dobe vyčistiť 0,085 USD

Oscilátor hybnosti tiež ukazuje, že TRX je vzostupný

Zdroj údajov: Tradingview

Tron (TRX) – Predikcia ceny

Kryptotrh má vo všeobecnosti veľmi pomalý týždeň. Tronu sa však v porovnaní s inými coinmi darí celkom dobre. Token sa teraz za týždeň zvýšil o približne 15 % a stále sa očakáva ďalší rast. V skutočnosti, ak sa súčasná dynamika udrží, TRX pravdepodobne v najbližších dňoch otestuje hranicu 0,085 USD. To bude predstavovať zisk približne 35 % z aktuálnej ceny.

Tento vzostupný prípad však bude realizovateľný iba vtedy, ak TRX uzavrie deň nad 0,7 dolára. Momentálne minca klesla mierne pod túto hranicu. Ale keď sa pozrieme na vyššie minimá a vyššie maximá za posledných 24 hodín, je veľmi pravdepodobné, že TRX v skutočnosti uzavrie výrazne nad 0,7 dolára.

Okrem toho súčasná dynamika posúva TRX veľmi blízko k jeho 200-dňovému EMA. Ak býci prekročia túto úroveň, potom by sme mohli vidieť trvalé obdobie rastu pre Tron.

Prečo je Tron výhodnou investíciou?

Tron patrí medzi 10 najlepších projektov blockchain infraštruktúry na svete. Ak chcete investovať do kryptomien dlhodobo, bola by to slušná minca na nákup.

Aj z krátkodobého hľadiska ponúka TRX stále neuveriteľné príležitosti. V skutočnosti minca prudko klesla zo svojich historických maxím. Tento pokles by mohol poskytnúť investorom peknú príležitosť zarobiť na oživení Tronu v nasledujúcich mesiacoch.