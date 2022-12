Trump NFT v objeme prekračujú 7 000 ETH, perfektný spôsob, ako uzavrieť rok 2022

Nie je nič horšie, ako keď sa inak strhujúci film zabalí do zdrvujúceho konca. Z kina odchádzate podvedení, v ústach vám pretrváva kyslá chuť.

Čo sa týka kryptomien , rok 2022 vyzerá, že sa končí perfektne. Malo by sa povedať, že to nebol šťastný film. Trhy sa tento rok prepadli, škandálov bolo veľa a fráza „11. kapitola“ sa stala nepríjemne bežnou.

A teraz to uzatvárame zbierkou Donalda Trumpa NFT, ktorá upúta pozornosť mainstreamových médií. Objem zbierky presiahol 7 000 ETH – to je v čase písania skvelých 8,5 milióna dolárov. Minimálna cena kolekcie začínala pod 100 USD, ale teraz sa blíži k 400 USD.

Trumpova zbierka tento mesiac klesla, 45 000 zberateľských predmetov, ktoré vyzerajú ako športové zberateľské karty. Predstavujú bývalého prezidenta vo všetkých možných variantoch postojov, ako je napríklad státie pred Mout Rushmore s Trumpovou tvárou alebo držanie pušky vo vojenskej výstroji so psom po boku.

Zjavný úspech projektu však mnohých viedol k tomu, aby sa do projektu zahĺbili ďalej, pričom sa objavili niektoré vtipné výsledky. Používateľ Twitteru @NFTherder si všimol, že podozrivé množstvo najvzácnejších NFT v zbierke bolo nahromadené v peňaženke tvorcov.

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022