Tu je dôvod, prečo cena AAVE za posledné tri dni stúpala

Cena natívneho tokenu poprednej platformy na požičiavanie kryptomien, Aave, za posledné tri dni neustále rástla.

Včera token vzrástol o viac ako 5 % a dosiahol najvyšších 198,02 USD a potom sa stiahol späť na súčasnú cenu 185,70 USD. Dnes je stále v zelených číslach, aj keď s nárastom o 1,02 % za posledných 24 hodín.

Tento článok sa ponorí do faktorov, ktoré prispievajú k súčasnej cene AAVE.

Predtým, ako sa ponoríme do súčasného uptrendu, je dôležité najprv vysvetliť, čo je Aave, pre každého, kto sa stretne s týmto pojmom prvýkrát.

Stručne povedané, Aave je protokol DeFi, ktorý umožňuje ľuďom požičiavať si a požičiavať si kryptomeny. Jeho natívny token sa nazýva AAVE.

Teraz sa pozrime na to, čo sa deje v zákulisí a vďaka čomu rastie cena AAVE.

Zdá sa, že token AAVE vychádza z oznámenia vedúceho DeFi Aave Labs prostredníctvom tweetu, v ktorom sa uvádza, že ťažba likvidity AAVE verzie 3 (AAVE V3) prebieha na blockchaine Avalanche, čo znamená, že používatelia Avalanche môžu teraz získavať odmeny poskytovaním likvidity protokolom DeFi na blockchain Avalanche.

🚨 @AaveAave v3 Liquidity Mining on Avalanche is now LIVE! Migrate assets over from Aave v2.

Please note that only native $USDC & $USDT are listed on Aave v3.

Swap from $USDC.e & $USDT.e to native forms to deposit.

— Luigi D'Onorio DeMeo🔺 (@luigidemeo) April 19, 2022