Tu je dôvod, prečo cena dogecoinu za posledné tri týždne prudko stúpa

Cena dogecoinu za posledné tri týždne vzrástla o viac ako 36 %. K 13. marcu sa DOGE obchodovalo za 0,1116 USD v porovnaní s dnešnou cenou 0,1525 USD.

Býčí trend pokračoval aj tento týždeň. Meme coin odštartoval týždeň nárastom o 2 % v pondelok v skorých ranných hodinách, než sa po zvyšok dňa mierne stiahol späť. Dnes, v utorok, jeho cena v čase písania tohto článku zaznamenala nárast o 5,67 %.

V tomto článku sa zameriame na to, prečo cena dogecoinu rastie.

Dogecoin bol v centre pozornosti z rôznych dôvodov. Jeden z nich však vyniká, a to jej spojenie so zakladateľom SpaceX a Tesly, Elonom Muskom. Musk bol hlavným šampiónom pre meme coiny a jedna z jeho spoločností, Tesla, teraz akceptuje $ DOGE ako platbu za svoj tovar.

Včera, v pondelok 4. apríla 2022, Elon Musk kúpil 73 486 938 akcií Twitteru v hodnote približne 3 miliardy dolárov, čím sa stal najväčším akcionárom Twitteru.

Elon Musk is already making twitter a better place pic.twitter.com/9rTgRXoYTe

Pred týmto krokom Musk kritizoval Twitter za problémy transparentnosti a slobody prejavu.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022