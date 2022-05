Tu je dôvod, prečo cena mince XDC Network (XDC) za posledné dva týždne prudko stúpala

Zatiaľ, čo väčšina altcoinov klesá, cena mince XDC za posledné dva týždne stúpala.

Včera cena mince XDC vzrástla o viac ako 13 % a dosiahla denné maximum 0,06817 USD, kým sa vrátila späť na dnešnú cenovú úroveň 0,06077 USD. Minca sa za posledných sedem dní posilnila o viac ako 7,8 % a za posledné dva týždne o viac ako 11,0 %.

V tomto článku sa zameriame na dôvody, prečo cena XDC Network v posledných dvoch týždňoch rástla.

Jedným z hlavných dôvodov súčasného nárastu cien je jeho nedávny projekt (XDCNFT), ktorý spustila technologická firma BlocksWorkz.

Projekt je trh s nefunkčným tokenom (NFT), ktorý využíva technológiu blockchain spoločnosti XinFin (sieť XRC20).

🚨XDCNFT Marketplace Is Now LIVE and Open! Congrats to #BlocksWorkz Team !!! $BLKZ is the native token. #XDCNFT is built on #XDC Network. The best alternative to #opensea #NFT Marketplace ⚡ – Use XDCPay App & pay with #BLKZ or $XDC coins at #xdcnft : https://t.co/uUYE2gopul

— euromandriver 🪙 Best Invest XDC (@BestInvest_XDC) April 28, 2022