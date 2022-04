Trh s kryptomenami bol za posledných 24 hodín nedostatočný.

Kryptotrh bol v posledných hodinách nedostatočný a stratil viac ako 1% svojej hodnoty. Celková trhová kapitalizácia kryptomien opäť klesla pod hranicu 1,9 bilióna dolárov, čím sa vymazali niektoré zisky zaznamenané začiatkom tohto týždňa.

Bitcoin, najväčšia kryptomena na svete podľa trhovej kapitalizácie, klesol za posledných 24 hodín o viac ako 2 % a hrozí, že opäť klesne pod 40 000 dolárov.

Éter tiež stratil viac ako 2 % svojej hodnoty za posledných 24 hodín, no naďalej sa obchoduje nad psychologickou úrovňou 3 000 USD.

TRX, natívny token ekosystému TronDAO, je najvýkonnejší spomedzi 30 najlepších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie. TRX vzrástol za posledných pár hodín takmer o 10 % a momentálne sa obchoduje za 0,06808 USD.

Primárnymi katalyzátormi prebiehajúceho rastu TRX je spustenie stabilného coinu decentralizovaného USD (USDD) a spustenie rezervy TronDAO .

TronDAO uviedol, že USDD je najviac decentralizovaný stablecoin v histórii ľudstva a odhalil, že bude vydaný 5. mája 2022.

Tím tiež uviedol, že TronDAO Reserve je prvou decentralizovanou rezervou v tomto odvetví a je navrhnutá tak, aby chránila široký blockchainový trh a priemysel.

Kľúčové úrovne na sledovanie

TRX/USDT 4-hodinový graf je momentálne vzostupný, vďaka pokračujúcemu rastu Tronu. Línia MACD je hlboko v pozitívnom regióne, čo znamená silnú býčiu dynamiku.

14-dňový RSI 70 ukazuje, že TRX by mohol čoskoro vstúpiť do prekúpenej zóny, ak bude rally pokračovať.

TRX by mohol prekonať prvú veľkú úroveň odporu na 0,07204 USD v priebehu niekoľkých nasledujúcich hodín, ak býci zostanú pod kontrolou. Avšak so širším trhom v súčasnosti v medvedom trende by TRX mohol pred koncom dňa stratiť svoju podporu na úrovni 0,0670 USD.

Druhá hlavná úroveň podpory na úrovni 0,06406 USD by mala krátkodobo obmedziť ďalší pohyb smerom nadol.