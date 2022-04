SAND patrí medzi najlepších 50 kryptomien podľa trhovej kapitalizácie.

Kryptotrh pokračuje vo svojom dobrom začiatku týždňa, pričom hlavné mince a tokeny sú momentálne v zelených číslach.

Celková trhová kapitalizácia kryptomien je v čase tlače vyššia ako 1,9 bilióna dolárov, čo je nárast o takmer 2 % za posledných 24 hodín.

Ak sa tempo udrží, celková trhová hodnota kryptomien by mohla čoskoro prekročiť hranicu 2 biliónov dolárov. Bitcoin zostáva vedúcou mincou podľa trhovej kapitalizácie a v súčasnosti sa obchoduje nad 41 000 $ za mincu.

SAND, pôvodný token ekosystému Sandbox, je jedným z najlepších medzi 50 najlepšími kryptomenami podľa trhovej kapitalizácie. Token pridal viac ako 10 % k svojej hodnote za posledných 24 hodín, čím prekonal ostatné hlavné kryptomeny.

Sandbox pred niekoľkými hodinami oznámil dve hlavné partnerstvá a sú hlavnými katalyzátormi prebiehajúceho zhromaždenia SAND.

Sandbox oznámil , že uzavrel partnerstvo s Apex Athletes, aby priviedli Shauna Whitea, Nathana Chena, Chloe Kim, Lindsey Vonn a Ayumu Hirano do The Sandbox Metaverse.

Tím tiež oznámil, že sa spojil s Knotfest a Slipknot na vytvorenie Knotverse.

Kľúčové úrovne na sledovanie

4-hodinový graf SAND/USD je momentálne vzostupný, pretože SAND sa zotavuje zo svojho nedávneho prepadu. Technické ukazovatele ukazujú, že SAND už nemá medvedí trend.

Čiara MACD je nad neutrálnou zónou, čo naznačuje pozitívnu dynamiku pre The Sandbox. 14-dňový index relatívnej sily 63 ukazuje, že SAND by mohol čoskoro vstúpiť do prekúpeného regiónu, ak bude býčia dynamika pokračovať.

V čase tlače sa SAND obchoduje za 2,989 USD za mincu. Ak bude rally pokračovať, SAND by mohol pred koncom dňa prelomiť prvú veľkú úroveň odporu na úrovni 3,116 USD. V prípade rozšíreného býčieho výkonu by sa SAND mohol obchodovať nad 3,50 USD už druhýkrát v tomto mesiaci.