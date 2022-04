Tu je dôvod, prečo minca STEPN dnes získala viac ako 20 %.

STEPN, prechod k získaniu natívneho tokenu aplikácie životného štýlu, dnes získal viac ako 20 % a dosiahol tak nové historické maximum.

V čase písania tohto článku sa STEPN obchoduje za 4,03 USD, čo je nárast o 22,22 % po návrate z denného a historického maxima 4,11 USD.

Poďme sa teraz pozrieť na to, čo stojí za súčasným nárastom cien dnes.

Kótovanie STEPN na kryptoburze Coinbase so sídlom v USA je jedným z dôvodov dnešného zisku, pretože budú môcť obchodovať na burze.

Natívny token GMT od STEPN a jeho ďalší zelený token satoshi (GST), kde hráči zarábajú po joggingu, behu a chôdzi vonku s teniskami STEPN NFT.

Dnešný vzostupný trend na trhoch GST a GMT je tiež súčasťou celého rastu, ktorý sa začal začiatkom marca tohto roku 2022, pričom priemysel pohybu za účelom získania peňazí pôsobí ako katalyzátor hodnoty tokenov, žetóny sú odmeňované aktívnym hráčov.

Ekonomický model STEPN sa točí okolo predaja topánok s nezameniteľnými tokenmi (NFT), ako aj využívania získaných ziskov na nákup tokenov späť na spálenie.

Stepn $GMT nearly 2x since last tweet. Up 40x since first mention. I’m up a lot and Stepn app makes me money too. What a great investment 🤝 https://t.co/CgheKBoMib

— MURO – won't DM, beware of scam (@MuroCrypto) April 28, 2022