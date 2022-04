Kryptotrh dnes vzrástol takmer o 1 %, keďže sa pomaly zotavuje zo zlého začiatku týždňa.

Trhová kapitalizácia kryptomien sa blíži k hranici 1,8 bilióna dolárov po tom, čo k svojej hodnote pridala menej ako 1 % za posledných 24 hodín. V čase tlače je celková trhová kapitalizácia kryptomien na úrovni 1,79 bilióna dolárov, čo je dnes zatiaľ nárast o menej ako 1 %.

Bitcoin za posledných 24 hodín vzrástol o viac ako 2 % a teraz sa obchoduje nad 39 000 $ za coin. Mohol by prekonať psychologickú úroveň 40 000 dolárov, ak býci zostanú pod kontrolou trhu. Éter zostáva nad 2 800 USD po tom, čo k jeho hodnote nedávno pridal menej ako 1 %.

GMT, natívny token projektu STEPN, je jedným z najlepších medzi 50 najlepšími kryptomenami podľa trhovej kapitalizácie. GMT dnes vzrástol o viac ako 18 %, čím prekonala ostatné hlavné kryptomeny na trhu.

Primárnym katalyzátorom tohto prebiehajúceho zhromaždenia je oznámenie trhu NFT OpenSea, že teraz podporuje projekt STEPN . STEPN je najnovší projekt založený na Solane, ktorý je uvedený na OpenSea po predchádzajúcej podpore Solanartu.

V čase tlače sa GMT obchoduje za 4,0 USD za mincu.

Kľúčové úrovne na sledovanie

4-hodinový graf GMT/USDT je momentálne pozitívny, keďže STEPN bol v posledných dňoch vzostupný. STEPN je najvýkonnejší spomedzi 50 najlepších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie.

Línia MACD sa včera dostala do pozitívneho pásma vďaka prebiehajúcej rally. 14-dňový RSI 72 ukazuje, že GMT je blízko vstupu do prekúpeného regiónu.

Ak bude rally pokračovať, GMT by v priebehu niekoľkých hodín alebo dní pravdepodobne prekonalo prvú veľkú úroveň odporu na úrovni 4,5 USD, čím by sa v procese stanovilo nové historické maximum. Na prekročenie psychologickej úrovne 5 USD v krátkodobom horizonte by to však potrebovalo podporu širšieho trhu.