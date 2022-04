Trh s kryptomenami bol za posledných 24 hodín nedostatočný a čoskoro by mohol zaznamenať ďalšie straty.

Širší kryptotrh opäť vstúpil do medvedieho trendu napriek dobrému začiatku týždňa. Trh za posledných 24 hodín stratil takmer 5 % svojej hodnoty a v súčasnosti má celkovú trhovú hodnotu 1,77 bilióna dolárov.

Bitcoin dnes klesol o viac ako 5 % a teraz sa obchoduje okolo 38 USD za coin. Éter tiež za posledných 24 hodín stratil viac ako 5 % svojej hodnoty a momentálne sa obchoduje za 2 847 USD za coin.

ZRX, natívny token protokolu 0x, je najvýkonnejší spomedzi 100 najlepších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie. ZRX, spolu so STEPN, sú jediné kryptomeny obchodujúce v zelenej zóne medzi 100 najlepšími.

ZRX za posledných 24 hodín pridalo k svojej hodnote viac ako 9 %, čo z neho robí najlepšieho hráča spomedzi 100 popredných kryptomien.

Prebiehajúca rally je poháňaná správami, že 0x Labs vyzbierali 70 miliónov dolárov v nedávnom kole financovania série B. Kolo financovania viedol Greylock a ďalší investori, vrátane Pantera, Sound Ventures, A.Capital, Jump Crypto, OpenSea, Coinbase, Brevan Howard, IOSG Ventures, Reid Hoffman a Jared Leto.

Kľúčové úrovne na sledovanie

4-hodinový graf XRZ/USD je momentálne pozitívny, pretože 0x mal za posledných 24 hodín dobrý výkon. Technické ukazovatele ukazujú, že výkonnosť mince bola v posledných dňoch pozitívna.

Čiara MACD zostáva pod neutrálnou zónou, ale čoskoro by mohla byť mimo negatívnej oblasti, ak bude rally pokračovať. 14-dňový RSI 55 ukazuje, že ZRX už nie je v prepredanom regióne.

V čase tlače sa ZRX obchoduje za 0,83750 USD. Ak býci zostanú pod kontrolou, ZRX by sa mohol pred koncom dňa zotaviť po prvej hlavnej úrovni odporu na 0,9149 USD.

Širší trh je však momentálne medvedí a to by mohlo krátkodobo ovplyvniť výkonnosť ZRX. ZRX by mohol skĺznuť pod prvú hlavnú úroveň podpory na úrovni 0,7341 USD.

Napriek medvediemu trendu na trhu by ZRX malo krátkodobo pohodlne obhájiť svoju pozíciu nad úrovňou podpory 0,6810 USD.