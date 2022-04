Tu je miesto, kde teraz kúpiť ION, ktorý prekonal trhovú hodnotu 100 miliárd dolárov

Aktuálna cena ION je dnes 5 080 dolárov. ION neustále rastie a za posledných 24 hodín vzrástol o 0,17 %. Trhová kapitalizácia tejto kryptomeny je v čase písania tohto článku 100,2 miliardy dolárov.

Nehľadajte ďalej tento krátky článok vám ukáže, kde nájdete všetky podrobnosti o ION: čo to je, oplatí sa do toho investovať a najlepšie miesta na kúpu ION teraz.

Keďže ION je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť ION pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť ION práve teraz, postupujte takto:

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane ION.

ION je jedným z popredných svetových blockchainov. Je jedinečný tým, že ide o hybridný POS a POW zabezpečený blockchain. Protokol Atomic Token Protocol (ATP) bol vytvorený a navrhnutý hlavným tímom ION a je plne optimalizovaný na prevádzku v reťazci ION.

S ATP môžu podniky jednoducho a cenovo dostupne vytvárať vrstvené systémy predaja lístkov, ktoré je možné opätovne použiť.

Gamegrid v kombinácii s rámcom Jinx umožňuje integráciu alebo zostavenie každej hry pomocou technológie ION. ION je skonštruovaný pre rýchlosť a nemennosť.

Nič nemôže nahradiť vlastný výskum. Akékoľvek investičné rozhodnutie, ktoré urobíte, by malo byť založené na vašej odbornosti na trhu, vašom postoji k riziku a na vlastnostiach a rozložení vášho portfólia. Zvážte tiež, ako by ste sa cítili pri strate peňazí.

Cena Digital Coin je veľmi optimistická. Robia nasledujúcu predpoveď, od minimálnej po maximálnu cenu:

