Úloha kryptomien na Svetovom ekonomickom fóre v Davose 2022

Najmocnejší muži a ženy na svete sa usadili vo švajčiarskom Davose, aby sa zúčastnili na Svetovom ekonomickom fóre. Rôzne fóra sú z veľkej časti o ruskej invázii, inflácii a daniach. Ale nezanedbáva sa ani bitcoin či kryptomena.

WEF je každoročné medzinárodné stretnutie približne dvoch tisícok politikov, predstaviteľov podnikateľskej sféry a medzinárodných organizácií, akademikov, organizácií občianskej spoločnosti a novinárov.

Na promenáde dominuje kryptomena

Podľa tlačovej agentúry Reuters kryptospoločnosti dominujú na Davose Promenade. Toto je ulica v blízkosti kongresového centra pre stravovanie a nakupovanie. Počas každoročného WEF promenádu tradične preberajú banky a ďalší významní finanční hráči.

Tento rok je na rade budúcnosť. Počas býčieho trhu v krypto sektore sa očividne zarobilo veľa peňazí, keďže veľa spoločností si môže dovoliť byť na Davos Promenade. Cieľom je samozrejme presvedčiť politikov a biznis lídrov o svojom projekte.

„Veľký krok pre kryptopriemysel, pretože boli vždy proti Davosu,“ povedal zástupca odvetvia pre CNBC. To platí najmä pre bitcoinerov, pretože bitcoin bol navrhnutý ako odpoveď na zlyhanie centralizovaného peňažného sveta. So všetkými mocnými ľuďmi v Davose WEF len vyžaruje, že sú pre centrálnu moc. Bitcoin nie je zastúpený nikým, ale dosť často o ňom diskutujú účastníci WEF a na Davos Promenade.

Pizza a NFT

Napríklad spoločnosť Tether (známa vďaka stablecoinom USDT) minulú nedeľu rozdávala pizzu zadarmo na davoskej promenáde. Bolo to na počesť dňa bitcoinovej pizze.

Spoločnosť RollApp, ktorá predáva nezameniteľné tokeny (NFT), zriadila obchod NFT na hlavnej ulici na propagáciu digitálnych zberateľských predmetov. V rozhovore pre Reuters a CNBC účastníci hovoria, že krypto sektor prevzal 50-60 percent obchodov a barov na Davos Promenade.

Kryptomena však nehrá rolu len na promenáde, ale začína už pri príchode. Návštevníci WEF boli pri vystupovaní z lietadla v Zürichu alebo vlakov v Davose bombardovaní nápismi propagujúcimi emitenta stablecoinov Circle a krypto makléra Bitcoin Suisse.

Počas WEF sa však hovorilo aj o kryptomenách. Jeremy Allaire, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Circle Pay, a Brad Garlinghouse, generálny riaditeľ spoločnosti Ripple, sedeli v pondelok vedľa seba, aby počas brífingu diskutovali o remitenciách a digitálnych peniazoch. Podľa Allaire sa svet posúva k situácii, keď koncept cezhraničnej platby znie rovnako šialene ako koncept cezhraničného emailu.

Ray Dalio hovorí o bitcoine

V Davose je aj miliardár a manažér hedžových fondov Ray Dalio. Hovoril o tom na americkom spravodajskom kanáli CNBC a diskutoval o rôznych témach.

O americkej ekonomike a politike centrálnej banky USA sa vyjadril pesimisticky:

„Federálny rezervný systém bude predávať, jednotlivci budú predávať, cudzinci budú predávať a vláda Spojených štátov bude predávať, pretože musí financovať svoj deficit. Vyskytne sa problém ponuky/dopytu, čo bude mať za následok stlačenie.“

Hotovosť je odpad

Dalio povedal, že hotovosť je stále odpad. „Samozrejme, že hotovosť je stále odpad,“ povedal Dalio. „Viete, ako rýchlo strácate kúpnu silu v hotovosti?“

„Keď hovorím, že hotovosť je odpad,“ objasnil Dalio, „myslím všetky meny vo vzťahu k euru, vo vzťahu k jenu. Všetky tieto meny, ako tie z 30. rokov minulého storočia, sa v porovnaní s tovarmi a službami znehodnotia.“ Zároveň nazýva kryptomenu digitálnym zlatom.

Bitcoin je digitálne zlato

„Predovšetkým kryptomeny si myslím, že blockchain je skvelý,“ povedal Dalio. „Ale nazvime to digitálne zlato. Myslím si, že digitálne zlato, ktoré by bolo akýmsi bitcoinom, je niečo, čo, pravdepodobne v záujme diverzifikácie s cieľom nájsť alternatívu k zlatu, má malé miesto voči zlatu a potom voči iným aktívam.“

Tým malým miestom má na mysli portfóliá investorov. To, že to vychádza z úst Raya Dalia, hovorí. Pre ilustráciu, kto to je: v roku 1975 založil svoj fond Bridgewater. Bridgewater je teraz najväčší hedžový fond na svete s kapitálom približne 150 miliárd dolárov. Od svojho vzniku fond vyplatil investorom 52,2 miliardy dolárov, čo je viac ako ktorýkoľvek iný hedžový fond na svete.

Nové poznatky

Napriek tomu nemôžete (zatiaľ) porovnávať Dalia s Michaelom Saylorom. Dalio nekričí zo striech, že bitcoin je najlepší vynález od krájaného chleba. Je však pozoruhodné, že jeho názor na bitcoin sa od Davosu 2020 výrazne zmenil. Vtedy povedal, že bitcoin nie sú peniaze, pretože neslúži ako uchovávateľ hodnoty alebo prostriedok výmeny. Dalio teraz drží bitcoiny vo svojom osobnom portfóliu.

