Uniswap (UNI) zaznamenal zisky posledné tri dni po sebe. Táto slušná dynamika sa zhodovala so zlepšeným výkonom na bežnom trhu. Zdá sa však, že UNI má v najbližších dňoch stále dostatok dynamiky. Tu je to, čo potrebujete vedieť:

V čase tlače sa UNI obchodovalo za 8,77 USD, čo je nárast približne o 5 % za posledných 24 hodín.

Očakáva sa, že minca v najbližších dňoch znovu získa svoju kľúčovú zónu podpory 9,4 USD.

Ak sa tak stane, UNI by sa mohla vydať na slušný bull run so ziskami aspoň 30%.

Zdroj údajov: Tradingview

Uniswap (UNI) – Kam by mohla ísť cena

Počas posledného týždňa sa UNI obchodovalo medzi veľmi dôležitým rozsahom. Aj keď sa minci podarilo zostať nad podporou 8,13 USD, nepodarilo sa jej prekonať 9,4 USD. V skutočnosti bol UNI niekoľkokrát odmietnutý za 9,4 USD.

Ale nedávna dynamika by mohla poskytnúť veľmi potrebný beh, ktorý nakoniec premení 9,4 USD z odporu na podporu. Koniec koncov, minca má za sebou tri dni nepretržitých ziskov. V čase písania článku bola za posledných 24 hodín už o 5 % vyššie.

Ak býci dokážu znovu získať odpor 9,4 USD a dokážu sa tam skonsolidovať do konca týždňa, UNI by mohla spustiť býčí beh, ktorý prinesie zisky aspoň 30 %. Ak však minca klesne pod súčasný odpor 8,13 USD, táto predpoveď bude neplatná.

Prečo si kúpiť dnes Uniswap (UNI).

Uniswap (UNI) je hlavnou decentralizovanou burzou siete Ethereum. Je to jeden z najväčších projektov aj v priestore DEX s trhovou kapitalizáciou takmer 6 miliárd dolárov.

Ale od UNI by predsa len mohlo prísť viac. V skutočnosti to bolo len nedávno, čo minca testovala 20 dolárov. Je možné, že by sa v strednodobom horizonte mohol vrátiť k týmto vznešeným výškam.