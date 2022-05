Cena tokenu LUNA od spoločnosti Terra bola v apríli 100 dolárov za 1 LUNA, ale minulý týždeň klesla takmer na nulu. TerraUSD (UST), algoritmický stablecoin Terra, stratil naviazanie na americký dolár.

Stalo sa to na pozadí výrazného poklesu krypto trhu, ktorý poslal cenu Bitcoinu dole o viac ako 20%.

Teraz, keď Terra stratila 99% svojej hodnoty, existuje nejaká nádej na obnovu? Jeho zakladatelia vynakladajú úsilie na jeho opätovné spustenie, o čom sa dočítate nižšie.

Ak vás priťahujú jedinečné funkcie a chcete sa dozvedieť, ako a kde kúpiť Terra, tento sprievodca je pre vás.

Terra Luna je krypto projekt vytvorený spoločnosťou Terraform Labs, technologickou spoločnosťou so sídlom v Singapure. Jeho účelom bolo vygenerovať prijatie kryptomien vytvorením súboru algoritmických decentralizovaných stablecoinov potrebných na vykonávanie transakcií DeFi.

Zakladateľ Terra Do Kwon má plán na oživenie mince. Prvá časť plánu zahŕňa obrovské spálenie stablecoinu TerraUSD (UST-USD), aby sa dostal späť na 1 dolár.

Plánujú spáliť viac ako 371 miliónov UST na Ethereum Mainnet a všetky UST, ktoré zostali v komunitnom fonde Terra.

Druhou časťou je vsadiť 240 miliónov tokenov LUNA, aby sa zabránilo veľrybám zmocniť sa kontroly a stabilizovalo sa riadenie siete.

Okrem toho vývojári zastavili blockchain Terra a pozastavili všetky čakajúce transakcie. Toto malo zabrániť ľuďom, aby si kúpili LUNA za jej extrémne nízku cenu.

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

Mnoho investorov začalo byť pesimistických, pokiaľ ide o vyhliadky Terra. Podľa Motleyho blázna je najlepšie vyhnúť sa projektu napriek nízkej cene tokenu.

Cena digitálnych mincí a prognóza cien mincí vidia pre LUNA malú nádej, keďže predpovedajú cenu na konci roka pod 1 cent, resp. 6 centov.

Iní odborníci sa však líšia. Investing Cube verí, že je možné, aby sa LUNA zotavila. Ak sa stablecoin opäť vráti na 1 dolár, LUNA začne získavať.

Wallet Investor neupravil svoju býčiu predpoveď pre LUNA z doby pred krachom. Predpovedajú, že 1 LUNA sa bude obchodovať za 151 USD v máji 2023. Napokon, Gov Capital očakáva, že odteraz bude mať LUNA hodnotu 108 USD ročne.

$1,000,000 invested in $LUNA last week would be worth $3 today. pic.twitter.com/PYaOwuPgJ5

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 15, 2022