Väčšina bitcoinových adries je teraz pod vodou

Bitcoin bol jednou z najrýchlejšie sa zrýchľujúcich tried aktív v histórii.

Pred 14 rokmi sa obchodovalo za zlomky penny a minulý rok sa vyšplhalo až na takmer 69 000 dolárov.

Práve v tomto kontexte poburujúcich ziskov je zrejmé, aké pozoruhodné je, že väčšina ponuky bitcoínov je teraz stratová. Ak porovnáme aktuálnu cenu bitcoinu s cenou, za ktorú sa mince v rámci každej adresy naposledy pohybovali, iba 49,4% adries je v zisku.

Okrem niekoľkých krátkych návštev pod 50 % v septembri je to po prvý raz od COVID-paniky v marci 2020, kedy bola väčšina bitcoinových adries v červených číslach.

Ľudský cit

Možno je tu niekde lekcia FOMO.

Je ohromujúce, koľko peňazí sa počas pandémie nalialo na kryptotrhy, pričom kryptomena sa neustále nachádza v mediálnom pokrytí, chatovacích miestnostiach Zoom a mainstreamovom povedomí, že väčšina siete je teraz pod vodou.

Ak sa pozrieme ďalej na založenie bitcoinu v roku 2010, ukazuje, ako sa cena v posledných rokoch skutočne zvýšila – ako aj počet adries so ziskom, ktorý potom klesol, keď hudba prestala hrať.

Toto nám v skutočnosti neukazuje nič, čo by sme ešte nevedeli, ale napriek tomu som si myslel, že to dosť podčiarkuje, aký brutálny bol tento medvedí trh. Pri spätnom pohľade na medvedí trh v roku 2018 bolo dosiahnuté dno, keď adresy v zisku klesli pod 40 %.

V marci 2020, aj keď to bol extrémne odľahlý mesiac vzhľadom na to, keď skutočne prišiel COVID, sme klesli pod 45%.

V tomto kontexte tu máme ešte o niečo viac. Ale aký je presne ten kontext? V skutočnosti si myslím, že metriky z predchádzajúcich kryptozimov sú tu do značnej miery irelevantné. Kryptomeny sa vyvinuli príliš veľa na to, aby sa dali porovnať s tými dňami, keď bola likvidita taká vzácna a bitcoiny boli obmedzené na vzdialené kúty internetu. Nebolo to bežné finančné aktívum, a tak váham, či mám zo štúdia týchto časových období príliš veľa čerpať.

Po druhé, predchádzajúce cykly sa nevyskytovali v spojení s medvedím trhom naprieč všetkými finančnými aktívami. Akciový trh tlačí nezastaviteľné zisky od roku 2009, čo bol rok, keď Satoshi Nakamoto v podstate vynašiel krypto, keď zverejnil bielu knihu o bitcoinoch.

Preto mi dovoľte povedať to veľmi jasne: kryptomeny nikdy neexistovali, kým existoval širší trhový medveď alebo – dovolím si povedať – recesia. Vzhľadom na to je potrebné porovnania s predchádzajúcimi cyklami robiť obozretne. Toto nie je prípad, keď jednoducho čakáte, kým sa nevyhnutne odrazíte.

Možno presne to sa stane. Ktovie – ale myslím si, že takýto slepý optimizmus nie je na mieste. Toto je bezprecedentné prostredie pre kryptomeny.

A viac adries ako nebyť stratové ukazuje, ako ďaleko sme klesli.