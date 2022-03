Líder komunity MakerDAO „monet-supply“ 14. marca predložil na fóre MakerDAO návrh, v ktorom načrtol alternatívny ekonomický mechanizmus tokenov. Cieľom návrhu je zaviesť nový token stkMKR, ktorý by nahradil súčasný token riadenia, MKR.

Ak návrh prejde, predstaví tokenomický posun v MakerDAO.

Okamžite bol predložený návrh, komunita vybuchla a prišlo veľmi veľa odpovedí a väčšina z nich bola na podporu návrhu.

Po vývoji bude potrebné, aby bol návrh schválený ako MIP (návrh na zlepšenie výrobcu), aby o ňom mohli hlasovať držitelia MKR. Tento proces trvá dva týždne.

Návrh sa snaží riešiť niekoľko problémov ovplyvňujúcich súčasnú tokenomiku MakerDAO, ktorá používa mechanizmus „nákupu a spálenia“. Spoločnosť Monet-supply uviedla, že návrh sa bude zaoberať otázkami, ako je nedostatok cielených stimulov, pretože všetok kapitál sa vracia držiteľovi MKR prostredníctvom mechanizmu spätného odkúpenia a spálenia.

Monet tiež hovorí, že súčasný systém má obmedzenú schopnosť odstrašovať útoky na správu vecí verejných, najmä pokiaľ ide o manipuláciu s hlasovaním.

⚒️ @MonetSupply presented an idea of an alternative token economic mechanism that could supplement the current MKR buyback value accrual system.

stkMKR? Read the entire thread:https://t.co/1hEORZTblu

— Maker (@MakerDAO) March 14, 2022