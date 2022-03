Veľryby stále držia Ethereum (ETH) a pokračuje v raste, pretože mince sa pripravujú na býčí beh

Ethereum (ETH) , druhá najväčšia kryptomena na svete, sa tento týždeň v dvojtýždňovej rally konečne prehupla cez 3000 dolárov. Býkom ETH sa tam podarilo udržať cenu. Tiež vidíme nárast akumulácie veľrýb v Ethereu. Tu sú niektoré pozoruhodné detaily:

Zvýšený dopyt po veľrybách by mohol v roku 2022 spustiť rozhodujúcu rally

Niektorí analytici sa domnievajú, že minca by mohla do konca roka dosiahnuť 6100 dolárov.

Ethereum by tiež mohlo tento rok vygenerovať poplatky vo výške takmer 12 miliárd dolárov.

Zdroj údajov: Tradingview

Ethereum (ETH) – Kam pôjde cena ďalej?

Toto je šiesty deň v rade, kedy sme videli nárast Etherea. Minca v skutočnosti krátko vzrástla za mesačné maximá 3 200 USD a nakoniec mierne ustúpila. Krátkodobý výhľad je veľmi optimistický. V skutočnosti analytici sledujú, ako sa ETH udrží v najbližších dňoch.

Ak skutočne dokáže prekonať 200-dňový EMA vo výške 3 144 USD, potom by sme mohli vidieť dostatočnú býčiu dynamiku, ktorá vynesie mincu výrazne nad 4 000 USD. To bude predstavovať takmer 55% zisk z najnižšej ceny v tomto roku okolo 2159 USD.

Pokiaľ ide o dlhodobý výhľad, ETH by tento rok mohol dosiahnuť 6100 dolárov. V skutočnosti ide o veľmi skromný a konzervatívny odhad. Niektorí odborníci si v skutočnosti myslia, že so zlepšeným sentimentom by sme sa mohli dostať na 10 000 dolárov. Stále však existuje niekoľko potenciálne rizikových faktorov vrátane rýchlej inflácie v USA.

Je Ethereum (ETH) najlepšou kryptomenou v tomto roku?

No, ak hľadáte stabilný rast kapitálu, potom je Ethereum (ETH) pomerne slušnou možnosťou nákupu. Minca samozrejme neprinesie 100-násobný rast. Má však potenciál ponúknuť v roku 2022 20 % až 30 %.

Pre každého investora, ktorý hľadá bezpečnejšiu stávku, pokiaľ ide o krypto, nenájdete lepšiu alternatívu ako Ethereum. Okrem toho minca prilákala aj veľa inštitucionálnych peňazí.