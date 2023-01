Vráti sa bitcoin späť? Prečo je bolesť v roku 2022 iná ako čokoľvek predtým

Kľúčové informácie

Bitcoin uzavrel rok s poklesom o 64 %, čo je najhorší rok od roku 2018

Tento medvedí trh je iný, keďže vôbec prvýkrát v existencii Bitcoinu sa sťahuje späť aj širšia ekonomika

Korelácia bitcoinu s akciovým trhom je extrémne vysoká, čo dokazuje, že sa obchoduje ako vysoko rizikové aktívum

Fanúšikovia budú dúfať, že tento odkaz bude možné prelomiť, ale v súčasnosti sa pre Bitcoin prezentuje ako skľučujúca makro klíma, ktorá neprekvapivo stlačila jeho cenu za posledný rok.

Investori do kryptomien s radosťou uzavrú knihu v hroznom roku 2022.

Ceny v triede aktív sa zrútili, keď sa svet zmenil na novú paradigmu úrokových sadzieb, pričom éra lacných a nízkych úrokových sadzieb oficiálne skončila. Rizikové aktíva boli rozdrvené a v rizikovom spektre je len málo investícií ďalej ako kryptomeny.

Pri pohľade na bitcoin , svetová vlajková loď kryptomeny uzavrela rok na 16 547 dolároch v porovnaní so 46 311 dolármi, na ktorých vstúpila do roka. To znamená pokles o 64 %. Ale aká zlá bola historicky výkonnosť aktíva, ktoré je notoricky známe pre výbušné zisky a mrazivé straty?

Rok 2022 je pre Bitcoin druhý najhorší rok

Pohľad na ročné výnosy od roku 2011, prvého roku, kedy boli k dispozícii dostatočné údaje o likvidite a cenách, ukazuje, že 64 % pokles bitcoinu v tomto roku bol jeho druhým najhorším číslom, za iba 72 % poklesom v roku 2018. Ten prišiel po prepade. až k 20 000 USD koncom roka 2017, čo je prvý prípad, keď sa bitcoin skutočne dostal do povedomia hlavného prúdu.

V tomto kontexte čísla ukazujú, že rok 2022 by mohol byť len ďalším rokom, však? Bitcoin už mnohokrát klesol a vždy sa odrazil. Tentoraz to má bohužiaľ háčik.

Bitcoin po prvý raz zažíva recesiu

Satoshi Nakamoto zverejnil v roku 2008 bielu knihu o bitcoinoch, I po Veľkej finančnej kríze. V bloku Genesis je zakorenený odkaz na britské noviny The Times: „Times 3. januára 2009 Kancelárka na pokraji druhej pomoci pre banky.“

Po prvom obchodovaní v roku 2009 bol bitcoin preto poháňaný do tohto pokrízového prostredia, prostredia nulových (alebo dokonca negatívnych) úrokových sadzieb, teplej tlačiarne peňazí a výbušných výnosov v rizikových aktívach. Rýchly pohľad na výnosy akciových trhov od spustenia bitcoinu ukazuje, že až do tohto roku to išlo ako po masle.

A tak po prvý raz vo svojej histórii Bitcoin zažíva pokles v širšej ekonomike. Tlačiareň peňazí bola vypnutá a úrokové sadzby boli zvýšené, pričom sadzba Federálneho fondu je teraz 4,25 % – 4,5 %.

To je životne dôležité, pretože napriek tomu, čo niektorí bitcoinoví evanjelikáli môžu tvrdiť, bitcoin sa obchoduje ako vysoko rizikové aktívum. Cenové údaje to jednoducho dokazujú bez tieňa pochybností, pretože ich korelácia s indexom S&P 500 je nebetyčná – a vzrástla len minulý rok po tom, čo sa úrokové sadzby začali zvyšovať v apríli 2022, ako som o tom písal v tomto článku , a ukázal na grafe nižšie.

Predchádzajúce medvedie trhy nie sú rovnaké

To je dôvod, prečo je extrapolácia predchádzajúcich návratov na medvedí trh pre bitcoiny naivná. Svet je teraz na inom mieste ako kedykoľvek inokedy v histórii Bitcoinu. Trh s voľnými peniazmi nemohol trvať večne a teraz je čas, aby Bitcoin ukázal svetu, z čoho sa skladá.

Bitcoin je často porovnávaný so zlatom, ale lesklý kov na dlhej vzorke dokázal, že ho možno považovať za zaistenie a uznávaného uchovávateľa hodnoty, prostredníctvom ktorého si investori môžu zachovať svoje bohatstvo. Historický výpočet výnosov zlata nižšie jasne ukazuje, že v časoch neistoty stúpa. Toto je typ grafu, ktorý chcete vidieť, keď vstupujeme do recesie.

Bohužiaľ, bitcoin sa doteraz obchodoval s mimoriadne vysokou koreláciou s akciovým trhom. Časom obhajcovia dúfajú, že tento odkaz bude prerušený. To je na diskusiu, ale teraz je isté, že Bitcoin je tak ďaleko od „zabezpečenia“, ako by mohol byť.

Ak sa Federálny rezervný systém zmení na holubicu a poľaví pri zvyšovaní úrokových sadzieb, môžete si byť istí, že ceny aktív opäť poskočia – a tí, ktorí sú ďalej v rizikovom spektre, ako technologické akcie a bitcoiny, budú medzi veľkých víťazov.

Z dlhodobého hľadiska je otázkou biliónov dolárov, či je možné túto koreláciu prelomiť a či Bitcoin môže dosiahnuť vytúžený stav uchovávania hodnoty.